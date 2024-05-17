Йыхви будет принимать в следующий четверг легкоатлетов из 32 стран

В программу Йыхвиского вечера легкой атлетики входят также две спринтерские дистанции. Вдобавок к 100-метровке - 60-метровка, которую на открытых стадионах пробегают очень редко. Конкуренцию Карлу Эрику Назарову, который в прошлом году в Йыхви установил действующий до сих пор рекорд Эстонии в беге на 100 метров (10,18), составят спринтеры из Бразилии, Саудовской Аравии, Великобритании, Дании и других стран.

На Йыхвиском стадионе можно будет также увидеть представителя беговой элиты мира испанского бегуна с препятствиями Орландо Артего, чей личный рекорд составляет 12,94 секунды. Он завоевал серебро на Олимпийских играх в Рио и дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира. Кроме него на старт выйдут бегуны с препятствиями из Бразилии, Голландии, Украины, Швеции и Сингапура, а также покушающийся на рекорд Эстонии Кейсо Педрикс.

В прыжках в длину самым известным конкурентом Ханса-Кристиана Хаузенберга станет обладатель серебра в тройном прыжке на недавнем чемпионате мира в помещениях Яссер Трики из Алжира.

В беге с барьерами на 100 метров среди женщин сильнейших в этом виде эстонских спортсменок Креэте Верлин, Диану Сууманн и Анну Марию Миленд будут вдохновлять на хороший результат барьеристки из Великобритании, Италии, Украины и Дании.