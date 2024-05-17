На проходящем в следующий четверг, 23 мая, на стадионе имени Хейно Липпа Йыхвиском вечере легкой атлетики на старт выйдут спортсмены из 32 стран. Среди них будут как олимпийский чемпион и чемпионы мира, так и медалисты титульных соревнований.
Йыхви будет принимать в следующий четверг легкоатлетов из 32 стран
- Представлены будут все части света, кроме Антарктиды. На фабрике флагов заказаны флаги 32 государств, - главный организатор вечера легкой атлетики Мати Лиллиаллик подтверждает, что флаги всех этих стран будут развеваться на стадионе в тот день, когда Йыхви будет принимать настолько международное мероприятие.
Председатель Йыхвиского волостного собрания историк Валло Реймаа отметил, что ему неизвестно, проводилось ли когда-либо в Йыхви такое спортивное или культурное мероприятие, в котором бы участвовали представители 32 стран.
Олимпийский чемпион и чемпионы мира
Если говорить об уровне, то предположительно самым представительным вновь будет соревнование по метанию диска, в котором на старт выйдут олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира швед Даниэль Столь и чемпион мира словенец Кристьян Чех, в прошлом году установивший в Йыхви личный рекорд 71.86, который оказался также лучшим прошлогодним результатом в мире.
По словам Мати Лиллиаллика, не исключено, что в Йыхви приедет также обладатель нынешнего мирового рекорда в метании диска - 74.35 - литовец Миколас Алекна. "Он был заинтересован в йыхвиском соревновании, но окончательное решение примет в воскресенье после проходящего в Марокко этапа Кубка мира".
Однако в Йыхви приедут и другие сильнейшие дискоболы мира. В том числе обладатель рекорда Ямайки Федрик Дакрес (личный рекорд 70.78), обладатель рекорда Австралии Мэтью Дэнни (69.35) и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров немец Мика Сосна (68.96). Кроме них, соревноваться будут дискоболы из Голландии, Катара и Японии, а также сильнейшие дискоболы Эстонии.
В программу Йыхвиского вечера легкой атлетики входят также две спринтерские дистанции. Вдобавок к 100-метровке - 60-метровка, которую на открытых стадионах пробегают очень редко. Конкуренцию Карлу Эрику Назарову, который в прошлом году в Йыхви установил действующий до сих пор рекорд Эстонии в беге на 100 метров (10,18), составят спринтеры из Бразилии, Саудовской Аравии, Великобритании, Дании и других стран.
На Йыхвиском стадионе можно будет также увидеть представителя беговой элиты мира испанского бегуна с препятствиями Орландо Артего, чей личный рекорд составляет 12,94 секунды. Он завоевал серебро на Олимпийских играх в Рио и дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира. Кроме него на старт выйдут бегуны с препятствиями из Бразилии, Голландии, Украины, Швеции и Сингапура, а также покушающийся на рекорд Эстонии Кейсо Педрикс.
В прыжках в длину самым известным конкурентом Ханса-Кристиана Хаузенберга станет обладатель серебра в тройном прыжке на недавнем чемпионате мира в помещениях Яссер Трики из Алжира.
В беге с барьерами на 100 метров среди женщин сильнейших в этом виде эстонских спортсменок Креэте Верлин, Диану Сууманн и Анну Марию Миленд будут вдохновлять на хороший результат барьеристки из Великобритании, Италии, Украины и Дании.
Интересным обещает стать также забег на 800 метров у мужчин, где соревноваться будет и уроженец Силламяэ Денис Салмиянов, учившийся на зубного врача в Тарту и тренирующийся под руководством знаменитого ида-вируского бегуна Энна Селлика. С ним будут конкурировать бегуны на средние дистанции из Ирландии, Венгрии, Швеции и Южно-Африканской Республики, а темп тут станет задавать бегун из Гамбии.
Напряженной будет конкуренция и в одном из коронных видов Хейно Липпа - в толкании ядра. С лучшим эстонским толкателем ядра Яндером Хейли будут состязаться бронзовый призер чемпионата Европы в закрытых помещениях украинец Роман Кокошко (личный рекорд 21.84), обладатель рекорда Португалии Цанко Арнаудов (21.56), швед Виктор Петерссон (21.15) и швейцарец Стефан Виланд (19.21).
Кроме вышеперечисленных видов, на Йыхвиском вечере легкой атлетики будут соревноваться также в прыжках в длину, в тройном прыжке, в прыжках в высоту, в метании молота и беге с барьерами 4х100 метров.
Большой международный интерес
По словам Мати Лиллиаллика, международный интерес к йыхвискому соревнованию оказался настолько велик, что некоторым желающим участвовать пришлось отказать. Причиной такого интереса является то, что йыхвиское соревнование второй год подряд входит во всемирную серию соревнований "World Athletics Continental Tour", участие в котором дает спортсменам ценные рейтинговые очки, на основании которых можно попасть также как на проходящий в июне в Риме чемпионат Европы, так и на начинающуюся в августе в Париже Олимпиаду.
- Я верю, что в Йыхви на этом особенном мероприятии, где для достижения хороших результатов в поддержке публики будут нуждаться также многие эстонские легкоатлеты, трибуны будут полны горячо болеющих за спортсменов зрителей, и Йыхви вновь впишет мощную главу в историю эстонской легкой атлетики, - сказал Лиллиаллик.
Вход на соревнования бесплатный. На трибунах Йыхвиского стадиона имеется 800 мест. За происходящим на стадионе можно наблюдать также со скатов расположенного рядом с ним променада.