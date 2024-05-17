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В субботу в Йыхви будет обилие уличной еды

Северное побережье
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Снимок иллюстративный.
Снимок иллюстративный. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу, 18 мая, в Йыхви между виадуком и футбольным стадионом состоится большой гастрономический фестиваль, на котором свою продукцию будут предлагать пищевые производители на колесах из Эстонии и ближайших стран.

На йыхвиский фестиваль ожидается в общем более 40 поставщиков продуктов питания.

В программу дня входят соревнование по поеданию бургеров, различные музыкальные DJ-сеты и детская зона.

Фестиваль уличной еды проводится каждый год в различных городах Эстонии.

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