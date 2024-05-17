В субботу, 18 мая, в Йыхви между виадуком и футбольным стадионом состоится большой гастрономический фестиваль, на котором свою продукцию будут предлагать пищевые производители на колесах из Эстонии и ближайших стран.
В субботу в Йыхви будет обилие уличной еды
На йыхвиский фестиваль ожидается в общем более 40 поставщиков продуктов питания.
В программу дня входят соревнование по поеданию бургеров, различные музыкальные DJ-сеты и детская зона.
Фестиваль уличной еды проводится каждый год в различных городах Эстонии.