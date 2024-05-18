Кохтла-ярвеские городские власти прогнали из здания горуправления учеников и учителей Кохтла-Ярвеской гимназии, пришедших туда на основании предварительной договоренности, чтобы выполнить киносъемки. Городской секретарь потребовала письменный договор.
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Кохтла-ярвеские городские власти запретили гимназистам киносъемки в сером доме
В среду учащиеся 11-го класса Кохтла-Ярвеской гимназии вместе с преподавателями Неэме Кунингасом и Кати Ягель-Паал пришли на пару часов в горуправление, чтобы снять кадры для своего ученического фильма. Съемки хотели провести в трех кабинетах и в коридоре подвала здания горуправления. Места съемки были предварительно выбраны и о съемках договорились со специалистом горуправления по культуре и молодежной работе Надеждой Пахка.