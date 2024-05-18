Кохтла-ярвеские городские власти запретили гимназистам киносъемки в сером доме

В среду учащиеся 11-го класса Кохтла-Ярвеской гимназии вместе с преподавателями Неэме Кунингасом и Кати Ягель-Паал пришли на пару часов в горуправление, чтобы снять кадры для своего ученического фильма. Съемки хотели провести в трех кабинетах и в коридоре подвала здания горуправления. Места съемки были предварительно выбраны и о съемках договорились со специалистом горуправления по культуре и молодежной работе Надеждой Пахка.