На границе с Россией разбросают больше ста тысяч приманок с вакциной от бешенства

Регулярное разбрасывание таких приманок проводится в Эстонии с 2005 года. На этот раз это будет сделано на участках глубиной до 30 км вдоль реки Нарва и до 50 км вдоль сухопутной границы.

Вакцина, предназначенная для лис и енотовидных собак, упакована в брикет из рыбной муки, запах которой привлекает животных.

В департаменте сообщили со ссылкой на исследования, что животные находят и съедают эту приманку самое позднее на четвертый день.

Вакцина безопасна для человека, и обнаружив приманку в дикой природе, ее следует оставить там, где она лежит. Если приманка оказалась в месте, где есть риск, что ее найдут домашние животные или даже дети, ее следует забросить в кусты или отнести в лес. При этом приманку не следует брать голыми руками, чтобы на ней не осталось запаха человека, который отпугивает животных.

На площади более 6000 квадратных километров с вертолета будет разбросано до 124 000 приманок. Работы продолжатся до конца этой недели.

- Это серьезная работа. Разбрасыватель все время следит за ландшафтом, чтобы вакцина не попала туда, куда ее нельзя бросать. Работа осложняется тем, что человек сидит в вынужденной позе, его подвижность сильно ограничена. Работа довольно однообразная - два часа подряд каждые две секунды надо выбрасывать приманку, - рассказала специалист отдела здоровья и благополучия животных Сельскохозяйственно-продовольственного департамента Аве-Ли Тоомвап.