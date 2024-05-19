У патрульных полицейских появится средство экстренной помощи при передозировке

При передозировке налоксон вводят путем распыления пострадавшему через нос. Препарат блокирует действие наркотического вещества на срок от 30 до 90 минут, сообщает rus.err.

По словам Сиккут, при поддержке этого нововведения можно потенциально спасти много человеческих жизней. Необходимые условия для приобретения, хранения, транспортировки и применения назального спрея налоксона будет обеспечивать Департамент полиции и погранохраны.