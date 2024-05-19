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У патрульных полицейских появится средство экстренной помощи при передозировке

Северное побережье
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Наркотики. Фото иллюстративное.
Наркотики. Фото иллюстративное. Фото: Postimees

Из подписанного министром здравоохранения Рийной Сиккут постановления следует, что Департамент полиции и погранохраны сможет закупать оптом назальные спреи налоксона, который применяется при передозировке опиоидами.

При передозировке налоксон вводят путем распыления пострадавшему через нос. Препарат блокирует действие наркотического вещества на срок от 30 до 90 минут, сообщает rus.err.

По словам Сиккут, при поддержке этого нововведения можно потенциально спасти много человеческих жизней. Необходимые условия для приобретения, хранения, транспортировки и применения назального спрея налоксона будет обеспечивать Департамент полиции и погранохраны.

Налоксон способен спасти жизнь человека в случае передозировки фентанила, героина, метадона, морфина и нитазена. 

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