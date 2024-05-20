За выходные полиции в Нарве пришлось вмешаться в несколько семейных конфликтов, где применялось насилие.
В Нарве произошли семейные драки
18 мая в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве 62-летняя женщина побила своего мужа.
19 мая в полицию поступил вызов на улицу Туру в Нарве, где во время совместного употребления алкоголя муж и жена поссорились и нанесли друг другу телесные повреждения.
В тот же день в полицию сообщили, что во время совместного распития спиртных напитков в Нарве между свекровью и невесткой вспыхнул конфликт, в результате которого обе получили травмы.
Точные обстоятельства инцидентов полиция выяснит в рамках уголовного производства.