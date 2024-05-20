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В Нарве произошли семейные драки

Эрик Калда
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Полицейский надевает наручники на нарушителя.
Полицейский надевает наручники на нарушителя. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

За выходные полиции в Нарве пришлось вмешаться в несколько семейных конфликтов, где применялось насилие.

18 мая в полицию поступило сообщение о том, что в Нарве 62-летняя женщина побила своего мужа.

19 мая в полицию поступил вызов на улицу Туру в Нарве, где во время совместного употребления алкоголя муж и жена поссорились и нанесли друг другу телесные повреждения.

В тот же день в полицию сообщили, что во время совместного распития спиртных напитков в Нарве между свекровью и невесткой вспыхнул конфликт, в результате которого обе получили травмы.

Точные обстоятельства инцидентов полиция выяснит в рамках уголовного производства.

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