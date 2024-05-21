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Городской забег стал поводом для победительницы впервые приехать в Кохтла-Ярве

Эрик Гамзеев
, журналист
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На основной дистанции 6,8 км Кохтла-Ярвеского городского забега самыми быстрыми были Марит Хийемаа и Денис Шалкаускас.
На основной дистанции 6,8 км Кохтла-Ярвеского городского забега самыми быстрыми были Марит Хийемаа и Денис Шалкаускас. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Марит Хийемаа из Раквере, победительница женского забега на 6,8 км, основной дистанции состоявшегося в субботу Кохтла-Ярвеского городского забега, призналась, что благодаря забегу впервые в жизни попала в Кохтла-Ярве.

- Приезд сюда был совершенно спонтанным. Все было очень хорошо организовано, и это того стоило, - сказала Хийемаа на финише, ведь помимо приза за первое место она выиграла в лотерее посещение спа Тойла.

Хийемаа сказала, что в Кохтла-Ярве ее ждал приятный сюрприз. "Трасса была очень хорошей, люди вдоль трасы тоже были очень приветливыми и в конце очень меня подбадривали, - сказала она, особо отметив дуэт гимназистов Энтона Берендсена и Майта Михкеля Тойкка, которые зажигательными барабанными ритмами подбадривали бегунов из кузова грузовика у Кохтла-Ярвеской гимназии. - Я увидела, господи, какие юноши, красиво одеты и устраивают за барабанами такое шоу. Поскольку к тому времени я уже была в значительном отрыве от других бегуний, я смогла в гордом одиночестве помахать парням рукой", - рассказала Хийемаа.

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