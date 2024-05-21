Марит Хийемаа из Раквере, победительница женского забега на 6,8 км, основной дистанции состоявшегося в субботу Кохтла-Ярвеского городского забега, призналась, что благодаря забегу впервые в жизни попала в Кохтла-Ярве.
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Городской забег стал поводом для победительницы впервые приехать в Кохтла-Ярве
- Приезд сюда был совершенно спонтанным. Все было очень хорошо организовано, и это того стоило, - сказала Хийемаа на финише, ведь помимо приза за первое место она выиграла в лотерее посещение спа Тойла.