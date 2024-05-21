Ида-Вирумаа загорался в разных местах

Вечером 16 мая спасатели помчались на оруский торфяник, где начался масштабный почвенный пожар, на следующий день охвативший уже шесть гектаров территории. Спасатели боролись там с огнем три дня, работы по тушению закончили в воскресенье примерно к 23.00. Этот пожар тушили спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Ийзаку. На работы по тушению израсходовали, по оценке, 650 тонн воды.