Вт, 21.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Ида-Вирумаа загорался в разных местах

Эрик Калда
, журналист
Copy
Лесной пожар в Кукрузе спасатели ликвидируют начиная с субботы. Предположительно, работы по тушению огня продолжатся там еще и во вторник.
Лесной пожар в Кукрузе спасатели ликвидируют начиная с субботы. Предположительно, работы по тушению огня продолжатся там еще и во вторник. Фото: Päästeamet

В выходные и понедельник в Ида-Вирумаа произошло несколько крупных лесных и почвенных пожаров, для тушения которых вызвали помощь также из соседних уездов.

Вечером 16 мая спасатели помчались на оруский торфяник, где начался масштабный почвенный пожар, на следующий день охвативший уже шесть гектаров территории. Спасатели боролись там с огнем три дня, работы по тушению закончили в воскресенье примерно к 23.00. Этот пожар тушили спасатели из Йыхви, Кохтла-Ярве, Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и Ийзаку. На работы по тушению израсходовали, по оценке, 650 тонн воды.

Крупное возгорание в Кукрузе

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх