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Еврокомиссия передумала "VKG" может получить поддержку на переработку пластиковых отходов

Эрик Гамзеев
, журналист
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Планируемый завод "Viru Keemia Grupp" позволит перерабатывать пластиковые отходы в масло для использования нефтехимическими предприятиями.
Планируемый завод "Viru Keemia Grupp" позволит перерабатывать пластиковые отходы в масло для использования нефтехимическими предприятиями. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Европейская комиссия кардинально изменила свою позицию, заявив, что фонд справедливого перехода может поддержать план предприятия "Viru Keemia Grupp" по строительству завода по переработке пластиковых отходов в Кохтла-Ярве. Однако теперь строительство завода зависит от того, удастся ли "VKG" добиться продления срока.

Министерство финансов представило полученное от Европейской комиссии одобрение на поддержку из средств фонда справедливого перехода проекта "VKG" по пиролизу пластика как большое достижение, назвав в пресс-релизе это решение создающим прецедент и открывающим путь для дальнейшего развития и поддержки технологий циркулярной экономики в Эстонии.

Решение далось нелегко

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