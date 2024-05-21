Еврокомиссия передумала "VKG" может получить поддержку на переработку пластиковых отходов

Европейская комиссия кардинально изменила свою позицию, заявив, что фонд справедливого перехода может поддержать план предприятия "Viru Keemia Grupp" по строительству завода по переработке пластиковых отходов в Кохтла-Ярве. Однако теперь строительство завода зависит от того, удастся ли "VKG" добиться продления срока.