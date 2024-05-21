Европейская комиссия кардинально изменила свою позицию, заявив, что фонд справедливого перехода может поддержать план предприятия "Viru Keemia Grupp" по строительству завода по переработке пластиковых отходов в Кохтла-Ярве. Однако теперь строительство завода зависит от того, удастся ли "VKG" добиться продления срока.
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Еврокомиссия передумала ⟩ "VKG" может получить поддержку на переработку пластиковых отходов
Министерство финансов представило полученное от Европейской комиссии одобрение на поддержку из средств фонда справедливого перехода проекта "VKG" по пиролизу пластика как большое достижение, назвав в пресс-релизе это решение создающим прецедент и открывающим путь для дальнейшего развития и поддержки технологий циркулярной экономики в Эстонии.