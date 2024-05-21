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В Кохтла-Ярве в ДТП пострадал восьмилетний мальчик

Эрик Калда
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Машина скорой помощи.
Машина скорой помощи. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярве в четверг пострадал мальчик, переходивший дорогу на красный свет.

20 мая около 11.30 произошло дорожно-транспортное происшествие на Ярвекюла теэ 50 в Кохтла-Ярве, где 8-летний мальчик столкнулся с автомобилем Peugeot E-Partner, которым управлял 67-летний мужчина.

Мальчик перебегал дорогу на красный свет, водитель затормозил, но машина не остановилась полностью, мальчик уперся руками в движущуюся машину и упал.

Ребенка доставили в больницу для обследования.

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