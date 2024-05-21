В Кохтла-Ярве в четверг пострадал мальчик, переходивший дорогу на красный свет.
В Кохтла-Ярве в ДТП пострадал восьмилетний мальчик
20 мая около 11.30 произошло дорожно-транспортное происшествие на Ярвекюла теэ 50 в Кохтла-Ярве, где 8-летний мальчик столкнулся с автомобилем Peugeot E-Partner, которым управлял 67-летний мужчина.
Мальчик перебегал дорогу на красный свет, водитель затормозил, но машина не остановилась полностью, мальчик уперся руками в движущуюся машину и упал.
Ребенка доставили в больницу для обследования.