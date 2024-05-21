В четверг на вечере легкой атлетики, который состоится в Йыхви, на старт выйдут лучшие дискоболы мира: кроме олимпийского чемпиона и чемпиона мира Даниэля Столя и чемпиона мира Кристьяна Чеха свое участие во вторник подтвердил и новый мировой рекордсмен Миколас Алекна.
В четверг в Йыхви выступит обладатель нынешнего рекорда мира в метании диска Миколас Алекна
На стадионе имени Хейно Липпа сразятся обладатели золотых медалей последних пяти титульных соревнований в метании диска среди мужчин: рекордсмен Швеции Даниэль Столь (рекорд 71,86), ставший олимпийским чемпионом в Токио в 2021 году и чемпионом мира в Дохе в 2019 году и Будапеште в 2023 году, Кристьян Чех, выигравший титул чемпиона мира в Юджине в 2022 году и установивший в прошлом году на стадионе в Йыхви рекорд Словении, а также чемпион Европы в Мюнхене в 2022 году Миколас Алекна из Литвы, установивший нынче в апреле рекорд мира (74,35).
В Йыхви приедут и другие сильнейшие дискоболы мира. В том числе обладатель рекорда Ямайки Федрик Дакрес (личный рекорд 70.78), обладатель рекорда Австралии Мэтью Дэнни (69.35) и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров немец Мика Сосна (68.96). Кроме них, соревноваться будут дискоболы из Голландии, Катара и Японии, а также сильнейшие дискоболы Эстонии.
Йыхвиский стадион имени Хейно Липпа является хорошим местом для соревнований дискоболов. Прошлогодний результат 71,86, показанный Кристьяном Чехом в захватывающем поединке с Даниэлем Столем, стал лучшим результатом сезона в мире.
Помимо названных знаменитостей, в четверг на стадионе Йыхви можно будет увидеть и других легендарных дискоболов последней четверти века. В качестве гостей в Йыхви приедут двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира Виргилиюс Алекна, олимпийский чемпион и чемпион мира Герд Кантер и бронзовый призер Олимпийских игр и чемпионата Европы Александр Таммерт.
На международном вечере легкой атлетики в четверг спортсмены из 32-х стран сразятся в более чем десяти дисциплинах.
Среди представителей Эстонии спринтеры Карл Эрик Назаров, Хенри Сай и Мийа Отт, бегуны с барьерами Диана Сууманн, Креэте Верлин, Анна Мария Милленд и Кейсо Педрикс, бегуны на средние дистанции Уку Ренек Кронбергс и Денис Салмиянов, прыгунья в высоту Элизабет Пихела, метатели молота Адам Келли, Кати Оялоо и Анна Мария Орель, прыгуны в длину Лийза-Мария Лусти и Ханс-Кристиан Хаузенберг, толкатель ядра Яндер Хейль, дискобол Прийду Нийт и другие.
Стартовые протоколы всех дисциплин смотрите здесь!
Однако на стадион имени Хейно Липпа стоит прийти уже вечером накануне соревнований, в среду, 22 мая. В 17.00 олимпийский чемпион Герд Кантер и чемпионка Европы в помещении Ксения Балта проведут открытые тренировки по легкой атлетике для детей и молодежи. После тренировки, примерно в 18.30, можно будет взять автографы и сфотографироваться с некоторыми знаменитостями из тех, кто будет выступать в четверг.