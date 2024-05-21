В четверг в Йыхви выступит обладатель нынешнего рекорда мира в метании диска Миколас Алекна

На стадионе имени Хейно Липпа сразятся обладатели золотых медалей последних пяти титульных соревнований в метании диска среди мужчин: рекордсмен Швеции Даниэль Столь (рекорд 71,86), ставший олимпийским чемпионом в Токио в 2021 году и чемпионом мира в Дохе в 2019 году и Будапеште в 2023 году, Кристьян Чех, выигравший титул чемпиона мира в Юджине в 2022 году и установивший в прошлом году на стадионе в Йыхви рекорд Словении, а также чемпион Европы в Мюнхене в 2022 году Миколас Алекна из Литвы, установивший нынче в апреле рекорд мира (74,35).

В Йыхви приедут и другие сильнейшие дискоболы мира. В том числе обладатель рекорда Ямайки Федрик Дакрес (личный рекорд 70.78), обладатель рекорда Австралии Мэтью Дэнни (69.35) и серебряный призер чемпионата мира среди юниоров немец Мика Сосна (68.96). Кроме них, соревноваться будут дискоболы из Голландии, Катара и Японии, а также сильнейшие дискоболы Эстонии.

Дискоболы Кристьян Чех (слева) и Даниэль Столь выступят в четверг в Йыхви. Фото: Mihkel Maripuu

Йыхвиский стадион имени Хейно Липпа является хорошим местом для соревнований дискоболов. Прошлогодний результат 71,86, показанный Кристьяном Чехом в захватывающем поединке с Даниэлем Столем, стал лучшим результатом сезона в мире.