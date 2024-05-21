Главным героем субботней Ночи музеев в уездном центре стал писатель Эдуард Борнхёэ, приехавший в Йыхви в начале XX века как настоящая суперзвезда и живший и работавший здесь около десяти лет.
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Ночь музеев в Йыхви вращалась вокруг фигуры мультиталанта Борнхёэ
Эдуард Борнхёэ поселился в 1907 году в Йыхви по соседству с церковью святого Михаила в доме, на месте которого сейчас расположены гостиница, ресторан и паб "Wironia". Он работал в Йыхви председателем Верхнего крестьянского суда, а также вел здесь активную светскую жизнь.