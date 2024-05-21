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Ночь музеев в Йыхви вращалась вокруг фигуры мультиталанта Борнхёэ

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Концертную постановку "Raju reliikvia" можно снова увидеть 6 июня в рамках Дней Йыхвиской волости.
Концертную постановку "Raju reliikvia" можно снова увидеть 6 июня в рамках Дней Йыхвиской волости. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Главным героем субботней Ночи музеев в уездном центре стал писатель Эдуард Борнхёэ, приехавший в Йыхви в начале XX века как настоящая суперзвезда и живший и работавший здесь около десяти лет.

Эдуард Борнхёэ поселился в 1907 году в Йыхви по соседству с церковью святого Михаила в доме, на месте которого сейчас расположены гостиница, ресторан и паб "Wironia". Он работал в Йыхви председателем Верхнего крестьянского суда, а также вел здесь активную светскую жизнь.

Председатель Йыхвиского волостного собрания историк Валло Реймаа рассказал в Ночь музеев, что Борнхёэ был истинным мультиталантом. Однако больше всего его ценят как писателя. Одним из известнейших его произведений является "Мститель", написанный Борнхёэ в 17-летнем возрасте и ставший толчком для движения за независимость Эстонии в 19-м веке. В советское же время его лучше знали по культовому фильму "Последняя реликвия", песни из которого вдохновляли поколение, которое восстановило независимость Эстонии.

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