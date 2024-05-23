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Кохтла-Ярве попытается продать с аукциона 29 квартир

Ирина Кивисельг Эрик Калда
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В Ору на этот раз продается пять квартир стоимостью от 250 до 800 евро. Снимок иллюстративный.
В Ору на этот раз продается пять квартир стоимостью от 250 до 800 евро. Снимок иллюстративный. Фото: Erakogu

Аукцион пройдет 12 июня в 10.00 в горуправлении в зале заседаний горсобрания. Стоимость предлагаемого жилья колеблется от 50 до 10 тысяч евро.

По словам главного специалиста Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елены Шаронберг, аукционов в Кохтла-Ярве не проводили с сентября прошлого года, готовили документы и ждали вердикта оценщиков. На продажу выставлено семь квартир в Ярвеской части города, двенадцать квартир в Ахтмеской части, четыре в Сомпа, пять в Ору и одна в Силламяэ. Если сравнить цены с прошлыми списками, складывается впечатление, что они значительно выросли.

- Так и есть, хотя все равно цены довольно низкие, - комментирует она. - Мы не придумываем эти цифры сами, оценку делают специалисты по недвижимости. В списке есть городские квартиры, а также принадлежащие людям, над которыми город взял опеку и решение о продаже их жилья принял суд. 

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