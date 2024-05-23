Аукцион пройдет 12 июня в 10.00 в горуправлении в зале заседаний горсобрания. Стоимость предлагаемого жилья колеблется от 50 до 10 тысяч евро.
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Кохтла-Ярве попытается продать с аукциона 29 квартир
По словам главного специалиста Кохтла-Ярвеского горуправления по городскому хозяйству Елены Шаронберг, аукционов в Кохтла-Ярве не проводили с сентября прошлого года, готовили документы и ждали вердикта оценщиков. На продажу выставлено семь квартир в Ярвеской части города, двенадцать квартир в Ахтмеской части, четыре в Сомпа, пять в Ору и одна в Силламяэ. Если сравнить цены с прошлыми списками, складывается впечатление, что они значительно выросли.