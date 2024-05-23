Футбольная команда Йыхви в боевом крещении на представительном стадионе города провела лучшую игру сезона

Раньше "Phoenix" проводил домашние матчи летом на стадионе у железной дороги, но в этом сезоне клуб согласился проводить домашние игры на стадионе Хейно Липпа, который был построен несколько лет назад и в основном использовался для занятий легкой атлетикой. В то время как весной "Phoenix", поднявшийся на этот сезон на более сильный уровень "B" премьер-лиги, потерпел гораздо больше поражений, чем побед, на стадионе Липпа он провел свой лучший матч в сезоне.