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Футбольная команда Йыхви в боевом крещении на представительном стадионе города провела лучшую игру сезона

Эрик Гамзеев
, журналист
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В минувшее воскресенье на стадионе Хейно Липпа в Йыхви состоялся первый официальный футбольный матч, в котором встретились команды Йыхви "Phoenix" и "Narva Trans U21" на уровне "B" премьер-лиги.
В минувшее воскресенье на стадионе Хейно Липпа в Йыхви состоялся первый официальный футбольный матч, в котором встретились команды Йыхви "Phoenix" и "Narva Trans U21" на уровне "B" премьер-лиги. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В своем первом официальном футбольном матче на стадионе Хейно Липпа в минувшее воскресенье йыхвиский "Phoenix" в третьей по силе лиге Эстонии обыграл своих соперников из родного уезда "Narva Trans U21" со счетом 5:1.

Раньше "Phoenix" проводил домашние матчи летом на стадионе у железной дороги, но в этом сезоне клуб согласился проводить домашние игры на стадионе Хейно Липпа, который был построен несколько лет назад и в основном использовался для занятий легкой атлетикой. В то время как весной "Phoenix", поднявшийся на этот сезон на более сильный уровень "B" премьер-лиги, потерпел гораздо больше поражений, чем побед, на стадионе Липпа он провел свой лучший матч в сезоне.

Йыхви повел в счете 2:0 к 15-й минуте благодаря голам Дениса Куликова и Елисея Захарова. Нарвская команда, одна из лучших команд лиги, забила один гол на третьей дополнительной минуте первого тайма, автором гола стал Тааниэль Уста, который в этом году сыграл уже десять матчей за представительскую команду "Trans". Во втором тайме вышедший на 63-й минуте на замену 17-летний Илья Шашков уже через минуту отправил мяч в ворота. Сын известного ида-вируского футбольного тренера забил еще два гола в этой игре и обеспечил крупную победу йыхвиской команде, за которую на трибунах болели 150 фанатов "Phoenix", известных своей мощной энергетикой.

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