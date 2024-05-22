Из-за крупного пожара, вспыхнувшего в среду вечером на свалке Уйкала, городская часть Кукрузе Кохтла-Ярве оказалась в дыму.
ВИДЕО ⟩ Из-за сильного пожара на свалке Уйкала Кукрузе оказался в дыму
Сообщение о пожаре на свалке Уйкала в волости Тойла поступило в центр тревоги в 19.27. Прибывшие на место спасатели обнаружили пожар на самом высоком холме свалки. Из-за ветра пожар быстро усилился и охватил большие территории.
В 21.15 руководитель спасательной операции сообщил, что уровень события повышен до самого высокого.
Пожар на свалке угрожает соседнему зданию, которое частично загорелось и огонь может перекинуться на лес.
В среду вечером северо-восточный ветер отогнал большое облако дыма на северо-запад. Среди наиболее крупных населенных пунктов район Кукрузе утопает в дыму.