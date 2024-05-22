ВИДЕО Из-за сильного пожара на свалке Уйкала Кукрузе оказался в дыму

Põleng Uikala prügilas Фото: Päästeamet / platvorm X

Сообщение о пожаре на свалке Уйкала в волости Тойла поступило в центр тревоги в 19.27. Прибывшие на место спасатели обнаружили пожар на самом высоком холме свалки. Из-за ветра пожар быстро усилился и охватил большие территории.

Põleng Uikala prügilas Фото: Päästeamet / platvorm X

В 21.15 руководитель спасательной операции сообщил, что уровень события повышен до самого высокого.

Пожар на свалке угрожает соседнему зданию, которое частично загорелось и огонь может перекинуться на лес.

В среду вечером северо-восточный ветер отогнал большое облако дыма на северо-запад. Среди наиболее крупных населенных пунктов район Кукрузе утопает в дыму.

Põleng Uikala prügilas Фото: Päästeamet / platvorm X