В ожидании осеннего кризиса в нарвском образовании в связи с переходом на эстонский язык обучения и нехваткой квалифицированных педагогов недовольство новым вице-мэром Нарвы по вопросам образования Мессурме Писаревой зреет в Нарвском городском собрании. Заявление о недоверии ей готовилось на прошлой неделе, но было временно отложено, и политические переговоры продолжаются.
Накаляющаяся обстановка в нарвском образовании: зреет недоверие вице-мэру Мессурме Писаревой
Вице-мэр Нарвы по вопросам образования Мессурме Писарева, занимающая этот пост еще менее ста дней, косвенно подтвердила "Северному побережью", что уже слышала о готовящемся ей недоверии. "Выразят так выразят", - с показным спокойствием отреагировала она на вопрос корреспондента, уверяя, что сейчас хорошо чувствует себя в новой должности.
- Недоверие на политическом месте - это нормальная вещь, оно говорит не о том, что ты плохо работаешь, а это политический инструмент. Так что я совершенно спокойно отношусь к этому. Главное, чтобы я делала свою работу хорошо, знала свою работу. Я с уважением отношусь ко всем, даже к тем, кто объявляют мне недоверие, потому что это никакой не личностный конфликт, а рабочий процесс, - прокомментировала Писарева.
Приезжающая в Нарву на работу из Йыхви Мессурме Писарева была утверждена в должности вице-мэра по вопросам образования 22 февраля, когда депутаты Нарвского городского собрания одобрили ее кандидатуру, представленную мэром Яаном Тоотсом.
Писарева сейчас остается членом Йыхвиского волостного собрания, а в 2021-2023 годах она была в составе Йыхвиской волостной управы, где курировала сферы предпринимательства, инноваций и туризма. Той должности она лишилась вследствие кадровой реформы. Тогда же Писарева покинула ряды Партии реформ - и поныне сохраняет беспартийный статус, находясь на службе преимущественно центристской нарвской власти.
За три месяца нахождения на посту вице-мэра Нарвы с окладом в 3500 евро Писарева познакомилась со всеми руководителями муниципальных учреждений образования. Как член Нарвской горуправы она участвует в переговорах с Министерством образования и науки на предмет подготовки к переводу обучения на эстонский язык и на предмет поиска решения проблемы нехватки владеющих эстонским языком педагогов для муниципальных школ и детских садов. Напомним, к августу готовится массовое увольнение недостаточно квалифицированных нарвских учителей.
По данным "Северного побережья", заявление о недоверии Писаревой планировалось озвучить на заседании Нарвского городского собрания 16 мая, но тогда оно не прозвучало. Заявление готовила оппозиция, и, по официально не подтвержденным данным, недовольство работой Писаревой выражали также некоторые депутаты из правящей фракции "Narva".
Председатель оппозиционной фракции "Respekt" Яна Кондрашова подтвердила, что они в первой половине мая обсуждали необходимость выражения недоверия вице-мэру по образованию. Подготовка заявления сейчас приостановлена, покуда оппозиция изучает, что Писарева написала в ответах на депутатские запросы. "Вопрос о недоверии не снят с повестки дня, мы к нему еще вернемся, но поспешных решений не делаем", - пояснила Кондрашова.
Собственно о причине недоверия Кондрашова сказала, что фракция "Respekt" крайне недовольна тем, как Писарева фактически не идет на контакт с оппозицией. "Заканчивается уже второй месяц, как мы не имеем возможности встретиться с вице-мэром для обсуждения злободневных вопросов на тему образования в Нарве и вынуждены получать информацию только из ответов на запросы, что, конечно, затягивает диалог", - рассказала Кондрашова.
Она уточнила, что еще в самом начале апреля приглашала Писареву встретиться с оппозицией для обсуждения положения, складывающегося в городском образовании. Вице-мэр тогда ответила, что ей не подходит предложенный для встречи день, - и на связь, по словам Кондрашовой, больше не выходила.