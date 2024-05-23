Накаляющаяся обстановка в нарвском образовании: зреет недоверие вице-мэру Мессурме Писаревой

Вице-мэр Нарвы по вопросам образования Мессурме Писарева, занимающая этот пост еще менее ста дней, косвенно подтвердила "Северному побережью", что уже слышала о готовящемся ей недоверии. "Выразят так выразят", - с показным спокойствием отреагировала она на вопрос корреспондента, уверяя, что сейчас хорошо чувствует себя в новой должности.

- Недоверие на политическом месте - это нормальная вещь, оно говорит не о том, что ты плохо работаешь, а это политический инструмент. Так что я совершенно спокойно отношусь к этому. Главное, чтобы я делала свою работу хорошо, знала свою работу. Я с уважением отношусь ко всем, даже к тем, кто объявляют мне недоверие, потому что это никакой не личностный конфликт, а рабочий процесс, - прокомментировала Писарева.

Приезжающая в Нарву на работу из Йыхви Мессурме Писарева была утверждена в должности вице-мэра по вопросам образования 22 февраля, когда депутаты Нарвского городского собрания одобрили ее кандидатуру, представленную мэром Яаном Тоотсом.

Писарева сейчас остается членом Йыхвиского волостного собрания, а в 2021-2023 годах она была в составе Йыхвиской волостной управы, где курировала сферы предпринимательства, инноваций и туризма. Той должности она лишилась вследствие кадровой реформы. Тогда же Писарева покинула ряды Партии реформ - и поныне сохраняет беспартийный статус, находясь на службе преимущественно центристской нарвской власти.