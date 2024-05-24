В Ида- и Ляэне-Вирумаа объявлен пожароопасный период

Такой режим вводится с целью предотвратить лесные пожары, сообщил Спасательный департамент.

Пожароопасный период объявлен в связи с погодными условиями, общим уровнем пожароопасности, а также частотой возгораний в лесах и на открытой местности.

Этой весной на территории Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа уже произошло 79 лесных и ландшафтных пожаров на общей площади 75 гектаров.

В такой период запрещается разводить костры, готовить на гриле и курить на природе, потому что в самые жаркие периоды достаточно небольшой искры, чтобы начался большой пожар. Запрет действует и в лесных зонах Центра управления государственным лесом (RMK).

В собственном саду огонь разводить можно, но спасатели напоминают, что в таком случае необходимо иметь под рукой средства пожаротушения, а по возможности разводить огонь не рекомендуется и там.