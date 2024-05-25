В этом году Ксения и Александр Левицкие отметят жемчужную свадьбу - двадцать лет вместе. И хотя это событие состоится только 24 сентября, главный подарок они уже получили - почетное звание "Большая семья города Кохтла-Ярве - 2024". Воспитывают четверых детей, построили дом, посадили много деревьев и считают, что микрорайон Сомпа, где они живут, - лучшее место на Земле.

Александр родился и вырос в Сомпа, Ксения первые два года жизни тоже провела здесь, но потом родители переехали в Ору. Но спустя десять лет вернулись обратно, тут они и встретились с Александром. Влюбились и решили создать семью. Кто-то скажет - рано, Ксении было всего 17 лет, Александр немного старше, но оба были убеждены, что готовы к взрослой жизни.

- Мы долго дружили и понимали, что подходим друг другу, о трудностях не думали, они у всех есть, - рассказывает Ксения. - Родители подарили на свадьбу квартиру, где мы и стали вить свое первое гнездо. Тогда я училась в Ида-Вирумааском профцентре на повара, но не закончила - родилась Элина, пришлось заниматься ребенком. Потом семья пополнилась - родился Марк.