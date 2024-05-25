Организованный в четверг вечером на стадионе Хейно Липпа вечер легкой атлетики, посвященный памяти этого спортсмена, подтвердил, что Йыхви превратился в одно из любимых мест соревнований для сильнейших дискоболов мира.

Это редкость даже для крупных титульных соревнований, когда на старт выходят сразу и обладатель мирового рекорда, и олимпийский чемпион, и чемпион мира. На Йыхвиском вечере легкой атлетики произошло именно такое. Кроме того, гостями стадиона стали двукратный олимпийский чемпион Виргилиюс Алекна и олимпийский чемпион Герд Кантер, а также бронзовый призер Олимпиады Александр Таммерт. На одном снимке на обращенном к школе краю Йыхвиского стадиона выстроились в ряд в какой-то момент семь спортсменов, личный рекорд которых превышает 70 метров.