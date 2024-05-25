Организованный в четверг вечером на стадионе Хейно Липпа вечер легкой атлетики, посвященный памяти этого спортсмена, подтвердил, что Йыхви превратился в одно из любимых мест соревнований для сильнейших дискоболов мира.

Это редкость даже для крупных титульных соревнований, когда на старт выходят сразу и обладатель мирового рекорда, и олимпийский чемпион, и чемпион мира. На Йыхвиском вечере легкой атлетики произошло именно такое. Кроме того, гостями стадиона стали двукратный олимпийский чемпион Виргилиюс Алекна и олимпийский чемпион Герд Кантер, а также бронзовый призер Олимпиады Александр Таммерт. На одном снимке на обращенном к школе краю Йыхвиского стадиона выстроились в ряд в какой-то момент семь спортсменов, личный рекорд которых превышает 70 метров. 

В четверг вечером в Йыхви собрались семь человек, чей личный рекорд в метании диска превышает 70 метров: Фредрик Дакрес (Ямайка), Александер Таммерт (Эстония), Даниэль Столь (Швеция), Миколас Алекна (Литва), Кристьян Чех (Словения), Виргилиус Алекна (Литва) и Герд Кантер (Эстония). На снимке с ними Мати Лиллиаллик, который собрал всех асов метания диска на вечере легкой атлетики в Йыхви.
В четверг вечером в Йыхви собрались семь человек, чей личный рекорд в метании диска превышает 70 метров: Фредрик Дакрес (Ямайка), Александер Таммерт (Эстония), Даниэль Столь (Швеция), Миколас Алекна (Литва), Кристьян Чех (Словения), Виргилиус Алекна (Литва) и Герд Кантер (Эстония). На снимке с ними Мати Лиллиаллик, который собрал всех асов метания диска на вечере легкой атлетики в Йыхви. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik
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