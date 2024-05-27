В Кохтла-Ярве завели дело в отношении престарелого водителя, предложившего полицейскому взятку

Инцидент произошел 26 мая, когда водитель автомобиля "Kia" с невключенными фарами ближнего света проигнорировал сигнал полицейского патруля остановиться - и продолжил движение до дома на Ахтмеском шоссе. Там и выяснилось, что за рулем находился 94-летний мужчина.

Мужчину попросили предъявить водительское удостоверение, однако вместо прав он достал из бумажника 50 евро и протянул купюру помощнику полицейского. Это действие было сразу же расценено как попытка дачи взятки.

Мужчину задержали, но сперва отвезли в больницу для проверки состояния здоровья.

Все обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках начатого уголовного производства.