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Нападающий из Буркина-Фасо привел Нарву к долгожданной победе

Эрик Гамзеев
, журналист
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Ландри Каборе забил три гола в лиге мастеров в этом сезоне и, кажется, с каждой игрой становится все лучше и полезнее для комнады.
Ландри Каборе забил три гола в лиге мастеров в этом сезоне и, кажется, с каждой игрой становится все лучше и полезнее для комнады. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В субботу "Narva Trans", почти два месяца не побеждавший в чемпионате Эстонии по футболу, на выезде обыграл ныммеский "United" со счетом 3:1. Героем встречи стал 22-летний нападающий Ландри Каборе из Буркина-Фасо, перешедший в клуб осенью прошлого года.

В первом тайме Каборе точным пасом на Закария Бегларишвили в штрафной вывел "Trans" вперед. Во втором тайме нарвитяне организовали второй гол, который забил аргентинский нападающий Леонардо Ролон. И в конце концов он и сам забил красивый гол, когда обошел двух защитников и на лицевой линии с острого угла вколотил мяч в верхний угол ворот "United". "Если Яан Тятте однажды сказал, что некоторые моменты в жизни прекраснее других, а некоторые - просто очень прекрасны, то и о голах, забитых в этой игре можно сказать то же самое", - охарактеризовал голы Бегларишвили и Каборе футбольный портал Soccernet.

Победа пока не позволила "Trans", набравшему всего 9 очков в 12 турах, подняться выше предпоследнего, девятого места. Однако, к примеру, от идущей на шестом месте "Tammeka" их отделяет всего четыре очка, и в случае победы в следующем матче между ними нарвитяне смогут приблизиться к тартусцам на расстояние одного очка.

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