Нападающий из Буркина-Фасо привел Нарву к долгожданной победе

В первом тайме Каборе точным пасом на Закария Бегларишвили в штрафной вывел "Trans" вперед. Во втором тайме нарвитяне организовали второй гол, который забил аргентинский нападающий Леонардо Ролон. И в конце концов он и сам забил красивый гол, когда обошел двух защитников и на лицевой линии с острого угла вколотил мяч в верхний угол ворот "United". "Если Яан Тятте однажды сказал, что некоторые моменты в жизни прекраснее других, а некоторые - просто очень прекрасны, то и о голах, забитых в этой игре можно сказать то же самое", - охарактеризовал голы Бегларишвили и Каборе футбольный портал Soccernet.