Небольшое сезонное снижение безработицы отмечено также в Ида-Вирумаа

По состоянию на 26 мая, как передает Rus.ERR, на учете в Кассе по безработице стояли 49403 человек - это примерно на 600 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы снизился за неделю с 7,2 до 7,1 процента.