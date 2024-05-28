Количество безработных в Эстонии снижается 13-ю неделю подряд, как отмечает новостной портал Rus.ERR. Впервые с сентября 2023 года число зарегистрированных безработных опустилось ниже отметки в 50 тысяч человек.
Небольшое сезонное снижение безработицы отмечено также в Ида-Вирумаа
По состоянию на 26 мая, как передает Rus.ERR, на учете в Кассе по безработице стояли 49403 человек - это примерно на 600 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы снизился за неделю с 7,2 до 7,1 процента.
По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он также снизился и равен сейчас 12,6%. Общее количество зарегистрированных нетрудоустроенных лиц в уезде составляет 7268.
Самый низкий уровень безработицы остается на Хийумаа - 3,6%.
По оценке Кассы безработицы, в ближайшие месяцы уровень безработицы продолжит понемногу снижаться, но к осени показатель снова начнет расти.