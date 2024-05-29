Согласно исследованию портала cv.ee, 65 процентов опрошенных работников готовы выполнять сезонную работу неофициально, если им заплатят за это больше денег.
Две трети работников готовы работать неофициально
Основные причины недекларируемой сезонной работы связаны с экономической безопасностью и гибким графиком работы. Почти 65 процентов респондентов готовы работать неформально, если бы получали больше денег, следует из исследования.
Наиболее популярными сферами дополнительной работы были клиентский сервис (40%), туризм/гостиничный бизнес (23%) и транспорт/логистика (19%). Большинство опрошенных посчитали, что за дополнительную работу желательно получать до 1000 евро в месяц в качестве чистой зарплаты.
- Результаты показывают тот печальный факт, что значительная часть рабочей силы готова рисковать возможными юридическими последствиями, которые сопровождают неофициальную работу, ради лучшей оплаты и гибкости, - говорит менеджер по маркетингу CV.ee Карла Одер.
По ее словам, исследование выдвигает на первый план критическую проблему сегодняшнего рынка труда - тенденцию ищущих работу искать неформальную занятость, чтобы найти способы пополнить свой доход и сбалансировать финансовую незащищенность.
По оценкам Налогово-таможенного департамента, налоговые потери государства от оплаты труда в конвертах составляют свыше 113 млн евро в год. В начале периода сезонных работ департамент совместно с профсоюзами, организаторами мероприятий и другими организациями привлекает внимание к теме необходимости регистрации сезонных работников.
- Правила налогообложения применяются в равной степени как к постоянным сотрудникам, так и к временным работникам, а ответственность за налоговые обязательства, возникающие в результате осознанного принятия зарплат в конвертах, несут как работодатель, так и работник, - отметил руководитель отдела департамента по налоговым рискам в сфере труда Марк Мяльтер.
Как отметил чиновник, получение зарплаты в конверте не освобождает наемного работника от уплаты подоходного налога. Если работодатель такой доход не задекларировал, то работник должен сделать это самостоятельно в налоговой декларации физического лица. "Предоставление ложной информации в налоговой декларации может повлечь за собой штраф до 1200 евро", - предупредил Мяльтер.