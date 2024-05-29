Две трети работников готовы работать неофициально

Основные причины недекларируемой сезонной работы связаны с экономической безопасностью и гибким графиком работы. Почти 65 процентов респондентов готовы работать неформально, если бы получали больше денег, следует из исследования.

Наиболее популярными сферами дополнительной работы были клиентский сервис (40%), туризм/гостиничный бизнес (23%) и транспорт/логистика (19%). Большинство опрошенных посчитали, что за дополнительную работу желательно получать до 1000 евро в месяц в качестве чистой зарплаты.

- Результаты показывают тот печальный факт, что значительная часть рабочей силы готова рисковать возможными юридическими последствиями, которые сопровождают неофициальную работу, ради лучшей оплаты и гибкости, - говорит менеджер по маркетингу CV.ee Карла Одер.

По ее словам, исследование выдвигает на первый план критическую проблему сегодняшнего рынка труда - тенденцию ищущих работу искать неформальную занятость, чтобы найти способы пополнить свой доход и сбалансировать финансовую незащищенность.

По оценкам Налогово-таможенного департамента, налоговые потери государства от оплаты труда в конвертах составляют свыше 113 млн евро в год. В начале периода сезонных работ департамент совместно с профсоюзами, организаторами мероприятий и другими организациями привлекает внимание к теме необходимости регистрации сезонных работников.

- Правила налогообложения применяются в равной степени как к постоянным сотрудникам, так и к временным работникам, а ответственность за налоговые обязательства, возникающие в результате осознанного принятия зарплат в конвертах, несут как работодатель, так и работник, - отметил руководитель отдела департамента по налоговым рискам в сфере труда Марк Мяльтер.

Как отметил чиновник, получение зарплаты в конверте не освобождает наемного работника от уплаты подоходного налога. Если работодатель такой доход не задекларировал, то работник должен сделать это самостоятельно в налоговой декларации физического лица. "Предоставление ложной информации в налоговой декларации может повлечь за собой штраф до 1200 евро", - предупредил Мяльтер.