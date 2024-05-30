Музыка семи городов Фестиваль в этом году продлится почти месяц

Сильви Врайт, напротив, была чрезвычайно многогранна в музыке. Ее помнят как певицу с хорошим чувством стиля и богатым голосом, освоившую множество стилей: джаз, диксиленд, блюз, поп, рок, шансон, кантри и многие другие.

Один из самых многолюдных концертов ожидается в городском парке Кохтла-Ярве, где продолжается традиция "Музыки на воде". Взору зрителей предстанут четыре музыканта, четыре стула, четыре виолончели и завораживающая музыка. Квартет виолончелистов "C-JAM" не боится расширять границы и выбрал для программы разнообразный букет стилей и эпох, от Генделя и Брамса до аранжировок из репертуара "Queen" и "Guns'n'Roses".

Такой же разноликий, как Ида-Вирумаа

- За 25 лет изменилось количество городов, границы уездов и самоуправлений, численность населения и валюта в обращении. Но "Музыка семи городов", а это значит и "Eesti Kontsert" и Йыхвиский концертный дом, успешно адаптировалась ко всем экономическим и социальным изменениям и помогает утолить жажду идавирусцев и друзей Ида-Вирумаа в летних, захватывающих и качественных развлечениях, - сказал ведущий вечера Калле Пярт перед началом первого концерта юбилейного фестиваля.

Организаторы обещают, что 26-й фестиваль объединит жителей Ида-Вирумаа, прекрасные концертные площадки и ярких музыкантов. Сам фестиваль будет таким же разноликим, как и Ида-Вирумаа.

Десять разных мероприятий

Вт., 18 июня в 19.00 в Йыхвиском концертном доме

"Станцуй мне музыку"

Кетлин Оя (Эстонский национальный балет),

Кристиано Принчипато (Эстонский национальный балет),

Йохан Рандвере (фортепиано)

Солисты Эстонского национального балета Кетлин Оя и Кристиано Принчипато в сотрудничестве с пианистом Йоханом Рандвере подготовили вниманию публики танцевально-музыкальную программу, которую связывают в единое целое избранные образцы эстонской лирической поэзии. На концерте прозвучат настоящие жемчужины классической музыки, от Листа до Бетховена, в сопровождении танцевальных номеров, поставленных эстонскими хореографами. Именно эта программа и станет дебютом для Кетлин Оя в качестве хореографа.

Билет - 15/12 €

Чт., 20 июня в 19.00 в кафе в парке Тойла

Дуэт Марты-Лотты Кукк и гитариста Йоханнеса Пихлака

Эстонская публика познакомилась с творчеством Марты-Лотты благодаря телешоу "Я вижу твой голос" (2022) и телеконкурсу "Эстония ищет суперзвезду" (2023), в котором она заняла пятое место, запомнившись зрителям своим артистизмом и впечатляющими вокальными данными.

Вход свободный

Чт., 27 июня в 19.00 на мызе Сака

Оперный вечер на мызе Сака

Оливер Куузик (тенор),

Маргус Каппель (фортепиано),

Андреас Ленд (виолончель),

Мари-Лийз Уйбо (скрипка)

Оливер Куузик вместе со своими добрыми друзьями представит вниманию публики любимый летний репертуар. На концерте прозвучат популярные эстонские песни, а также чувственные средиземноморские мотивы.

Билет - 20/18€

Вт., 2 июля в 19.00 в центре "Vaba Lava" в Нарве, "Alex Kohvik & Catering"

Яак Туксам и Айн Аган

Изысканный музыкальный язык Яака Туксама дарит публике радость с легкой ноткой грусти. Музыкант и композитор Айн Аган уже много лет дружит с Яаком и в жизни, и на концертных подмостках. В программе прозвучит поэзия Хейти Тальвика, Эрнста Энно, Юхана Вийдинга и многих других авторов.

Вход свободный

Чт., 4 июля в 19.00 во дворике Белой виллы в Тойла

Трио Эгерта Мильдера

Словно согревающие изнутри звуки инди-фолка в исполнении автора и исполнителя Эгерта Мильдера являются идеальным отражением его путешествий по свету. В музыке вы услышите отголоски таинственных филиппинских троп, отзвуки серферских курортов в Никарагуа и голоса кавказских гор. Мильдер сотрудничал со многими авторами и композиторами со всего мира и проходил обучение в музыкальном колледже Беркли в США.

Билет - 15/12 €

Чт., 4 июля в 23.00 в парке Тойла - зеленая зона возле кафе в парке Тойла

Ночной киносеанс

На открытом экране можно увидеть что-то из эстонской классики, фильм еще уточняется.

Вход свободный

Сб., 6 июля в 19.00 в Вока

Концерт в честь Сильви Врайт и Мати Нууде

Все вместе мы посвятим этот концерт настоящим легендам эстонской поп-музыки - Сильви Врайт и Мати Нууде.

Мати Нууде прочно занял свое место в сердцах эстонской публики в роли солиста ансамбля "Apelsin" в 1975-1985 гг. Сильви Врайт - популярнейшая эстонская певица и педагог. Она стала настоящей легендой благодаря своему безупречному стилю и отличным вокальным данным, успешно выступая во многих жанрах, таких как джаз, диксиленд, блюз, поп, рок, шансон, кантри и т.п.

Вход свободный

Вт., 9 июля в 19.00 в Азери

Марианне Лейбур и Йоэль Реммель

Эстонская певица, скрипачка и автор песен Марианне Лейбур очаровывает слушателей своей теплотой, бархатистым тембром и непринужденной исполнительской манерой. Ее сочинения на родном языке со всей искренностью отзываются в сердцах местной публики.

Йоэль Реммель - популярный джазовый пианист и участник ансамбля. Весной 2020 года Йоэль стал лауреатом премии "Джазовый музыкант года", присуждаемой Эстонским джазовым союзом и фестивалем "Jazzkaar". Год спустя, в 2021 году его трио было удостоено премии "Джазовый ансамбль года". Альбом "Joel Remmel Trio" под названием "Kevad" в 2022 году был признан "Джазовым альбомом года".

В программе концерта: классика эстонского джаза и творчество Марианне Лейбур.

Билет - 5 €

Сб., 13 июля в 18.00 в Кохтла-Ярвеском парке

"Музыка на воде"

Квартет виолончелистов "C-JAM": Пярт Тарвас, Леви-Данель Мягила, Маргус Уус, Тыну Йыэсаар

Четверо музыкантов, четыре стула, четыре виолончели и красивая музыка, не оставляющая публику равнодушной. Концертная программа виолончелистов объединяет классический струнный репертуар, импровизации для биг-бенда, неожиданные аранжировки в стиле metal и рок-музыки, а также чувственные, наполненные эмоциями звуки виолончели.

Вход свободный

Вс., 14 июля в 16.00 на поле для мини-гольфа при отеле "Toila Spa"

Семейный концерт "Lolala"

Канал детских песен в "YouTube" под названием "Lolala" сделал популярными Анну и Ариана. Теперь они готовы сойти с экранов и отправиться вместе с нами на веселый праздник, наполненный танцами, песнями и играми. Малыши очень любят веселые и поучительные песенки "Lolala". Число их прослушиваний в интернете уже превысило 25 миллионов!