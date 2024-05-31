Нарва передала управление школой для взрослых государству

По словам министра образования Кристины Каллас, передача школы государству создаст единые условия для перехода на обучение на эстонском языке в Нарве и предоставления качественного образования на эстонском языке.

"Это также улучшит условия обучения для учеников и условия работы учителей. Как государственная школа, учебное заведение будет иметь более широкие возможности для сотрудничества с другими государственными школами, и ему будет легче использовать в Нарве общие ресурсы", - сказала Каллас.

Нарвская школа для взрослых - это действующая в качество одного учреждения основная школа и гимназия, которая предлагает возможность закончить основное или гимназическое образование в режиме нестационарного обучения или экстерном. В настоящее время она самая крупная по количеству учащихся в Нарве, в ней более 1000 учеников. Причем большая часть - те, кто выбрал лишь один предмет. Самым популярным предметом является эстонский язык.

С 1 сентября школа переедет в здание бывшего профессионального училища на улице Калда.

Решение о передаче муниципальной школы государству было принято городским собранием Нарвы в марте этого года.