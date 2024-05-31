Нарвские учителя, не владеющие эстонским на уровне B2, уже начали получать уведомления об увольнении

Министр образования и науки Кристина Каллас еще раз подчеркнула, что государство не будет отменять языковые требования для учителей, которым до завершения перехода на эстоноязычное обучение предстоит и дальше преподавать на русском языке.

"Что касается учителей, то, действительно, если учителя сегодня учатся и им осталось доучиться, скажем там, еще шесть месяцев или, может быть, девять месяцев, для того чтобы сдать эстонский язык на уровень В2, то можно индивидуально ко всему этому подойти, достигнуть договоренность и с учителем, и с Языковой инспекцией", - сказала Каллас.