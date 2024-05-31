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Нарвские учителя, не владеющие эстонским на уровне B2, уже начали получать уведомления об увольнении

Северное побережье
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Нарвская государственная гимназия
Нарвская государственная гимназия Фото: Postimees

Государство не намерено делать послабления для учителей, преподающих на русском языке, но не имеющих категории владения эстонским языком В2. Это означает, что около ста учителей не смогут в следующем году продолжить работу в нарвских школах, пишет rus.err.

Министр образования и науки Кристина Каллас еще раз подчеркнула, что государство не будет отменять языковые требования для учителей, которым до завершения перехода на эстоноязычное обучение предстоит и дальше преподавать на русском языке.

При этом Каллас отметила, что возможны договоренности по учителям, которые сейчас активно изучают эстонский язык.

"Что касается учителей, то, действительно, если учителя сегодня учатся и им осталось доучиться, скажем там, еще шесть месяцев или, может быть, девять месяцев, для того чтобы сдать эстонский язык на уровень В2, то можно индивидуально ко всему этому подойти, достигнуть договоренность и с учителем, и с Языковой инспекцией", - сказала Каллас.

На данный момент большая часть педагогов в Нарве уже получили уведомления об увольнении. В скором времени их получат и остальные.

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