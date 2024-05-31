В Эстонии растет количество должников

В коллекторской компании Julianus Inkasso сообщили, что в Эстонии у нее более 85 000 проблемных клиентов, и за год их количество выросло на 2000.

- Средний должник в Эстонии - это сорокашестилетний мужчина, живущий в Харьюмаа. За год [средняя] сумма долга у него выросла примерно на 1000 евро. Причина в том, что возросли суммы кредитов. Это было обусловлено инфляцией, ростом средней зарплаты и, как следствие, возможностью занимать более крупные суммы, - сообщила исполнительный директор Julianus Inkasso Мерле Лауримяэ.

В расчет ежегодного анализа были взяты только кредиты и покупки в рассрочку, без учета штрафов и счетов за коммунальные услуги. И если у сотрудников Julianus в процентном соотношении прибавилось не так много работы, то у консультантов по кредитам, которые помогают людям вылезти из долговой ямы, работы прибавилось гораздо больше.

"Я сама работаю в Харьюском уезде, думаю, что таллиннские консультанты по долгам могли бы подробнее рассказать, но я думаю, что на 10-20% выросло. И я думаю, что это еще не конец. Мы еще не видим ситуации целиком", - сказала член правления Союза консультантов по долгам Юлле Шмидт.

В банках строго следят за кредитной нагрузкой человека, и в сегменте жилищных кредитов просроченных платежей мало. Дело в том, что существует межбанковский регистр, где каждый консультант по выдаче кредита видит, какие у человека уже имеются обязательства по таким кредитам, и на основании имеющихся обязательств принимает решение о выдаче займа. А вот в отношении потребительских кредитов, экспресс-кредитов и разного рода рассрочек такой базы нет.

"Например, в отношении жилищных кредитов установлен предел - не более 50% от ежемесячного дохода человека может идти на обслуживание кредита. А в отношении потребительских кредитов такого требования нет. Поэтому общий регистр помог бы установить разумный предел для людей", - сказал руководитель отдела финансирования Swedbank Тармо Улла.