Шестизначную сумму даст Люганузеская волость на развитие Айдуского центра водного спорта

Первый этап развития Айдуского центра водного спорта и досуга завершился к концу 2023 года, но поскольку строительные цены значительно выросли, то многое изначально запланированное сделано не было.

В нынешнем сезоне центр, правда, уже можно открыть, однако его развитие, безусловно, нужно продолжить.

В конце мая центр водного спорта подал в меру поддержки региональных инициатив фонда справедливого перехода ходатайство о деньгах, чтобы уже в этом году построить подъездную дорогу, установить на канале систему разметки дорожек, обустроить общественное место купания и трибуну, а также лестницу на склоне между обслуживающим зданием центра и каналом.

В конце следующего года планируется в рамках того же проекта создать береговую зону вместе с водными аттракционами и построить солнечную электростанцию и накопитель для снабжения центра электроэнергией, а также улучшить состояние дорог и площадок.

Планируемая деятельность обойдется примерно в два миллиона евро, самое большое возможное пособие составляет 1,5 миллиона евро.

Подъездной дорогой все равно пришлось бы заняться

В апреле центр водного спорта пригласил Люганузескую волость поучаствовать в проекте в качестве партнера. Волостное собрание согласилось и подтвердило, что обеспечит участие суммой в 300 тысяч евро.

Для волости важнейшей частью проекта является создание подъездной дороги, говорится в решении волостного собрания.