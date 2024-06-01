Люганузеское волостное собрание решило участвовать в качестве партнера во втором этапе строительства центра водного спорта, тем самым обеспечив половину собственного участия в проекте.
Шестизначную сумму даст Люганузеская волость на развитие Айдуского центра водного спорта
Первый этап развития Айдуского центра водного спорта и досуга завершился к концу 2023 года, но поскольку строительные цены значительно выросли, то многое изначально запланированное сделано не было.
В нынешнем сезоне центр, правда, уже можно открыть, однако его развитие, безусловно, нужно продолжить.
В конце мая центр водного спорта подал в меру поддержки региональных инициатив фонда справедливого перехода ходатайство о деньгах, чтобы уже в этом году построить подъездную дорогу, установить на канале систему разметки дорожек, обустроить общественное место купания и трибуну, а также лестницу на склоне между обслуживающим зданием центра и каналом.
В конце следующего года планируется в рамках того же проекта создать береговую зону вместе с водными аттракционами и построить солнечную электростанцию и накопитель для снабжения центра электроэнергией, а также улучшить состояние дорог и площадок.
Планируемая деятельность обойдется примерно в два миллиона евро, самое большое возможное пособие составляет 1,5 миллиона евро.
Подъездной дорогой все равно пришлось бы заняться
В апреле центр водного спорта пригласил Люганузескую волость поучаствовать в проекте в качестве партнера. Волостное собрание согласилось и подтвердило, что обеспечит участие суммой в 300 тысяч евро.
Для волости важнейшей частью проекта является создание подъездной дороги, говорится в решении волостного собрания.
"Программа развития Люганузеской волости на 2018-2028 годы и ее программа инвестиций предусматривают строительство подъездной дороги в 2024 году, в соответствии с бюджетной стратегией для этого в нынешнем волостном бюджете утверждена сумма в размере 300000 евро. Оценочно стоимость подъездной дороги значительно выше и только на средства волостного бюджета мы ее не построим, в результате сотрудничества между волостью и ЦУ польза была бы обоюдной", - объясняют решение.
Партнерство дает большую уверенность
- Позитивное решение волостного собрания очень важно для нас, - член правления ЦУ "Айдуский центр водного спорта" Харди Мурула отметил, что оно дало большую уверенность относительно проекта, представленного недавно для получения пособия, и партнерство волости, несомненно, также важно.
- Возможности привлечения частных денег сейчас не особо хороши. Для покрытия второй половины собственного участия мы должны все равно сами найти примерно такую же сумму, то есть 300 тысяч евро, сегодня мы иной возможности, кроме как заем, для этого не видим, - отметил он.
Решение о финансировании проекта должно проясниться в августе или сентябре.
Люганузеский волостной старейшина Дмитрий Дмитриев сказал в апреле, что Люганузеская волость сильно поддерживала Айдуский центр водного спорта и готова продолжать это. "Мы ведь в первые годы поддерживали Кивиылиский приключенческий центр, который теперь уже в состоянии хозяйствовать сам", - сказал он.