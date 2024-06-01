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Кохтла-ярвеские рукодельницы делятся теплом своих рук

Ирина Кивисельг
, журналист
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Юрате Кастрицкая и Светлана Ветрова готовят награды ученицам и счастливы: год был плодотворным.
Юрате Кастрицкая и Светлана Ветрова готовят награды ученицам и счастливы: год был плодотворным. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Кохтла-Ярвеском центре культуры открылась выставка учеников творческих студий для взрослых: около двухсот произведений ручной работы в разных техниках представляют широту интересов рукодельниц. Экспозиция продлится до 25 июня, вход свободный.

Открывая выставку под говорящим названием "Творчество, согревающее душу", директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова порадовалась: количество взрослых людей, которым хочется реализовать свой творческий потенциал, с годами не уменьшается. А результат их стараний восхищает, часто удивляет и вызывает желание попробовать тоже. Именно так - некоторые гости уже на вернисаже спрашивали, как записаться на следующий учебный год. 

Поспешить стоит, группы небольшие и шанс попасть в список ожидания есть. По словам руководителя студии авторской куклы Светланы Ветровой, идеально, если в группе не больше шести человек, в этом году занималось четырнадцать. 

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