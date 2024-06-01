Кохтла-ярвеские рукодельницы делятся теплом своих рук

Открывая выставку под говорящим названием "Творчество, согревающее душу", директор Кохтла-Ярвеского центра культуры Светлана Короткова порадовалась: количество взрослых людей, которым хочется реализовать свой творческий потенциал, с годами не уменьшается. А результат их стараний восхищает, часто удивляет и вызывает желание попробовать тоже. Именно так - некоторые гости уже на вернисаже спрашивали, как записаться на следующий учебный год.