Абитуриенты Йыхвиской гимназии, ставшей школой года: "Мы наконец победили!"

За титулом охотились 24 школы

Проектный руководитель "Школы года" из Департамента образования и молодежи Мерили Кярнер сказала, что за звание боролись школы по всей Эстонии - от Йыхви до Кихну.

- Свои видео присылали на конкурс как большие гимназии, так и маленькие сельские школы. В этом году мы хотели отметить именно те школы, где для поддержки учащегося используют разносторонние интересные формы сотрудничества как внутри школы, так и с участвующими сторонами из-за ее пределов, и где умело интегрируют формальное и неформальное обучение, - отметила Кярнер.

На звание претендовали в общем 24 школы. Первичный отбор среди всех присланных конкурсных работ сделало жюри, на основании присужденных им баллов и определились десять финалистов конкурса.

Обладатель звания "Школа года - 2024" определился на основании оценок жюри и результатов народного голосования. В жюри "Школы года" в этом году вошли тик-токер Roosabanaanike, или Ария Хельмвеэ, проектный руководитель Департамента образования и молодежи Кятлин Валге, Атс Маттиас Тамм из Союза ученических представительств, Марис Райметс из Министерства образования и науки и Лаура Кырвитс из ERR.

В 2023 году титула "Школа года" удостоилась Метскюлаская начальная школа, в 2022 году - Ляэнемааская общая гимназия, в 2021 году - Уулуская основная школа, в 2020 году - Выруская гимназия, в 2019 году - Вильяндиская гимназия и в 2018 году - Таллиннская 32-я средняя школа.