В пятый раз вышедшая в финал конкурса "Школа года" Йыхвиская гимназия одержала нынче общую победу, и оттуда в понедельник вышла в эфир утренняя передача ЭТВ "Terevisioon". "Хорошо, что наконец-то победили и можем закончить школу с таким достижением", - радовались абитуриенты Мариус-Даниэль Вяхк и Каспар Кяэн.
Абитуриенты Йыхвиской гимназии, ставшей школой года: "Мы наконец победили!"
Мариус-Даниэль Вяхк и Каспар Кяэн в качестве основных деятелей входили в команду, которая сняла емкое видео, благодаря которому школа и выделилась. Йыхвиская гимназия успешнее всех сумела продемонстрировать как жюри, так и народу Эстонии, какие интересные формы сотрудничества используются в школе и как происходит в школе учебная работа наряду с обычными предметными уроками.
- Мы постарались показать все, что свидетельствует о разносторонности нашей школы. Мы подумали, что поскольку заканчиваем школу, то полностью выложимся как команда. Хорошо, что смогли закончить с таким достижением, - сказал Мариус-Даниэль Вяхк, который не только предлагал идеи, но и снимал и монтировал.
- Мы проникли с этим видео в души людей, нас много хвалили за видео и рекламу. Для рекламы мы пригласили также выпускников и людей, например, из Департамента полиции и погранохраны, с которыми мы сотрудничаем, - добавил Каспар Кяэн, занимавшийся генерированием идей, маркетингом и рекламой.
По его словам, в других местах по-прежнему распространены предубеждения относительно Ида-Вирумаа и поэтому необходимо выделяться позитивно. "Если мы смогли показать, что в состоянии побеждать в крупных конкурсах, то это говорит о многом. Наша школа имеет основания быть особенной и мы хотим выделяться".
Мариус-Даниэль согласен с этим и считает, что Йыхвиская гимназия служит хорошим трамплином для жизни. "В школе очень много разных занятий. Я мог заниматься фотографией, съемкой и монтажом, видео для "Школы года" я помогал делать все три года", - сказал абитуриент, выбравший в гимназии модуль изучения информационных технологий и после службы в Силах обороны видящий себя изучающим программирование или киноискусство.
За титулом охотились 24 школы
Проектный руководитель "Школы года" из Департамента образования и молодежи Мерили Кярнер сказала, что за звание боролись школы по всей Эстонии - от Йыхви до Кихну.
- Свои видео присылали на конкурс как большие гимназии, так и маленькие сельские школы. В этом году мы хотели отметить именно те школы, где для поддержки учащегося используют разносторонние интересные формы сотрудничества как внутри школы, так и с участвующими сторонами из-за ее пределов, и где умело интегрируют формальное и неформальное обучение, - отметила Кярнер.
На звание претендовали в общем 24 школы. Первичный отбор среди всех присланных конкурсных работ сделало жюри, на основании присужденных им баллов и определились десять финалистов конкурса.
Обладатель звания "Школа года - 2024" определился на основании оценок жюри и результатов народного голосования. В жюри "Школы года" в этом году вошли тик-токер Roosabanaanike, или Ария Хельмвеэ, проектный руководитель Департамента образования и молодежи Кятлин Валге, Атс Маттиас Тамм из Союза ученических представительств, Марис Райметс из Министерства образования и науки и Лаура Кырвитс из ERR.
В 2023 году титула "Школа года" удостоилась Метскюлаская начальная школа, в 2022 году - Ляэнемааская общая гимназия, в 2021 году - Уулуская основная школа, в 2020 году - Выруская гимназия, в 2019 году - Вильяндиская гимназия и в 2018 году - Таллиннская 32-я средняя школа.
Выделяется обилием возможностей выбора
По словам министра образования и науки Кристины Каллас, победа в конкурсе является признанием, что в случае Йыхвиской гимназии речь идет о предлагающей в Ида-Вирумаа очень хорошее эстоноязычное образование сильной и разносторонней школе, бросающейся в глаза обилием возможностей выбора.
Модули по выбору поддерживают планирование карьеры, отметила завуч Йыхвиской гимназии Юлия Ковальчук. "Так что, чем больше выбор, тем лучше для учащихся. В победившем видео мы и показали различные возможности, которые предлагаем учащимся. В нем видно, что уроки очень практические и ведут их специалисты в своих областях".
По словам Ковальчук, учебная работа является разнообразной благодаря партнерам, в противном случае учебную работу не получилось бы настолько хорошо увязать с практической жизнью. "Наши учащиеся проходят практику как в больнице, так и в спасательном центре. Свой спасательный автомобиль мы купить не можем, да и нет смысла это делать, если есть такие прекрасные партнеры".
Наряду со знаниями важна человечность
Самыми сильными модулями в гимназии стали внутренняя безопасность и медицина, очень популярные также среди учащихся.
- Мы продолжим также с модулем социальных наук и педагогического образования, ведь для нас делом чести является забота об учительской смене, которую мы в будущем ждем обратно в Ида-Вирумаа, - сказала директор Йыхвиской гимназии Татьяна Айт. - Мы даем крепкий багаж знаний, благодаря которому ученики поступают в университеты, но для меня самое важное, чтобы у наших выпускников душа была на верном месте, ведь наша первая главная ценность - это человечность.
По словам директора, полученное признание подтверждает, что в школе занимаются правильными вещами и последовательная работа по развитию школы принесла плоды.
Сейчас в Йыхвиской гимназии - 422 ученика. Нынешней весной выпускники разных основных школ подали 470 заявлений о приеме в Йыхвискую гимназию, среди кандидатов отберут для продолжения учебы в десятых классах 150-160 ребят.