"Narva Trans" провел лучшую игру сезона

На 17-й минуте команду "Narva Trans" вывел вперед нападающий Ролон, на счету которого есть также игры за аргентинскую молодежную сборную: точным и сильным ударом он отправил мяч с линии штрафной площадки в нижний угол ворот "Kalju".

Хотя "Kalju" и удалось благодаря везению сравнять счет, в оставшейся игре "Narva Trans" явно доминировал и доказал, что после слабого начала сезона набрал теперь хороший разгон. Голы, забитые также Тааниэлем Уста, Закарией Бегларишвили и Серго Кухианидзе, принесли "Narva Trans" уверенную победу - 4:1 - в его лучшей игре сезона.

Благодаря этой победе набравший 15 очков (из них девять в последних трех турах) "Narva Trans" поднялся в турнирной таблице с девятого места на седьмое, причем от идущих впереди него таллиннского "Kalev" и тартуской "Tammeka" его отделяет всего одно очко.

На уровне "В" первой лиги победу одержал также йыхвиский "Phoeniх", в интересной игре, проходившей в воскресенье при полуденной жаре на стадионе имени Хейно Липпа, переигравший футбольный клуб "Läänemaa" со счетом 3:2. Победный гол забил в пенальти за три минуты до окончания основного времени Андрей Врабие. До этого голы в йыхвиской команде забили Елисей Захаров и Марек Юхков.