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Чудское озеро снова очищают от старых рыболовных сетей

Северное побережье
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Извлечение старой рыболовной сети из воды Чудского озера.
Извлечение старой рыболовной сети из воды Чудского озера. Фото: Keskkonnaamet

Департамент окружающей среды начинает ежегодную работу по извлечению старых рыболовных сетей из Чудского озера. Работы пройдут 4 и 5 июня, а также 12 и 13 июня.

Главный инспектор бюро развития экологического надзора Департамента окружающей среды Иво Каск сообщил, что, исходя из собранных в предыдущие годы данных, вполне вероятно, что и в этом году рыбаки потеряли сотни рыболовных снастей в Чудском озере.

- Старые сети засоряют водоём и это наносит ущерб рыбным запасам. Еще до начала работ по извлечению старых рыболовных сетей надзор Департамента окружающей среды каждую неделю получал информацию о старых сетях на поверхности Чудского озера, - рассказал Каск.

Брошенные дрейфующие сети представляют угрозу для рыб, водных животных и водоплавающих птиц. Кроме того, они представляют опасность для водного транспорта и рыболовных снастей.

Иво Каск пояснил, что в конце этой зимы лед переместился на западный берег Чудского озера и большая часть льда растаяла в водах Эстонии. "Весной после таяния льда инспекторы Департамента окружающей среды уже выносили на берег потерянные сети, которые лед принес к нашим берегам. Извлекать старые сети помогают рыбаки-любители, профессиональные рыбаки, и партнеры из других государственных учреждений", - добавил Каск.

Департамент окружающей среды занимается организацией работ по очистке Чудского озера от сетей с 2006 года. За это время было обнаружено и извлечено 11554 жаберных сети и 14 ловушек. Суммарная длина уже извлеченных сетей составляет 809 километров.

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