Число безработных в Эстонии продолжает снижаться

На учете в Кассе по безработице стояли по состоянию на 2 июня 49009 человек - это приблизительно на 400 меньше, чем неделей ранее. Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 7,1%.

Наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа - 12,5%. Общее количество нетрудоустроенных и стоящих на учете в Кассе по безработице лиц в Ида-Вирумаа составляет 7215.

Самый низкий уровень безработицы сохраняется на Хийумаа - 3,5%.

По оценке Кассы по безработице, как пишет Rus.ERR, в ближайшие месяцы уровень безработицы продолжит понемногу снижаться, но к осени, когда показатель снова начнет расти, в Эстонии вряд ли будет менее 50 тысяч безработных.