ФОТОГАЛЕРЕЯ День флага отметили в Северном дворе Нарвского замка

На праздничной церемонии, которая прошла 4 июня в Северном дворе Нарвского замка, председатель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст и вице-мэр Нарвы Олег Карпиков поздравили горожан и гостей города. Выступил также местный танцевальный коллектив "Юн-Ост". Представителям квартирных товариществ традиционно были вручены флаги, а гостей ждал праздничный торт, как сообщила Нарвская горуправа.