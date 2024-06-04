Вт, 4.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

ФОТОГАЛЕРЕЯ День флага отметили в Северном дворе Нарвского замка

Северное побережье
Copy
Празднование Дня флага в Северном дворе Нарвского замка. Представителям квартирных товариществ Нарвы традиционно были вручены сине-черно-белые полотнища.
Празднование Дня флага в Северном дворе Нарвского замка. Представителям квартирных товариществ Нарвы традиционно были вручены сине-черно-белые полотнища. Фото: Ilja Smirnov

Праздничная церемония Дня флага прошла традиционно в Северном дворе Нарвского замка. Выступили артисты самодеятельности, прозвучали речи, полотнища флагов были вручены представителям квартирных товариществ приграничного города.

На праздничной церемонии, которая прошла 4 июня в Северном дворе Нарвского замка, председатель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст и вице-мэр Нарвы Олег Карпиков поздравили горожан и гостей города. Выступил также местный танцевальный коллектив "Юн-Ост". Представителям квартирных товариществ традиционно были вручены флаги, а гостей ждал праздничный торт, как сообщила Нарвская горуправа.

Как гласит история, 140 лет назад, 4 июня 1884 года, 24 эстонских студента создали первый сине-черно-белый флаг. Тот студенческий флаг стал флагом Эстонии, объединяющим народ и государство.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх