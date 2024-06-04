Праздничная церемония Дня флага прошла традиционно в Северном дворе Нарвского замка. Выступили артисты самодеятельности, прозвучали речи, полотнища флагов были вручены представителям квартирных товариществ приграничного города.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ День флага отметили в Северном дворе Нарвского замка
На праздничной церемонии, которая прошла 4 июня в Северном дворе Нарвского замка, председатель Союза самоуправлений Ида-Вирумаа Эве Эаст и вице-мэр Нарвы Олег Карпиков поздравили горожан и гостей города. Выступил также местный танцевальный коллектив "Юн-Ост". Представителям квартирных товариществ традиционно были вручены флаги, а гостей ждал праздничный торт, как сообщила Нарвская горуправа.
Как гласит история, 140 лет назад, 4 июня 1884 года, 24 эстонских студента создали первый сине-черно-белый флаг. Тот студенческий флаг стал флагом Эстонии, объединяющим народ и государство.