Приморский город наряжается цветами

Обычно силламяэский Морской бульвар расцветает яркими красками уже к началу мая, но так как в этом году весна задержалась, высадка цветов еще продолжается.

По словам специалиста Силламяэского горуправления по благоустройству Ларисы Лутсеп, первоцветы анютины глазки уже с начала мая радуют глаз прохожих. Их в этом году высадили около двух тысяч штук. Сейчас идет посадка летних сортов, которые будут цвести до осени. У Силламяэ действует трехлетний договор с фирмой "N&V", специалисты-озеленители которой сами выбирают сорта цветов, заранее заказывают, высаживают и ухаживают весь сезон.

- Договор на обслуживание общий, поэтому сказать, сколько средств затрачено конкретно на цветы, не могу, - объясняет она. - Каждый год привозят что-то новое, в целом можно насчитать около двух десятков сортов: бегония, пеларгония, разноцветные бархатцы и так далее. Озеленители сами решают, где и что посадить, главный принцип - чтобы клумбы были яркими, привлекали взгляд и цвели долго. Не вмешиваюсь в процесс, потому что у них большой опыт, сами справляются. Сотрудничаем с этой фирмой много лет и всегда были довольны их выбором растений и тем, как оформляются клумбы. Каждый год что-то меняют - если не сорта цветов, то форму высадки.

Вазоны пока украшают первоцветы - анютины глазки. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Около центра культуры разбили цветники разных форм, оформители поиграли на них разными цветами. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Лариса Лутсеп приглашает гостей полюбоваться нарядными улицами, которые в ближайшие дни предстанут во всей красе.

- С каждым днем Силламяэ становится все ярче, - радуется она. - С городской лестницы открывается прекрасный вид. Большие зеленые ковры из тимьяна проснулись, цветы на них появятся немного позже и будут радовать до осени.

Новых цветников в этом году в городе не разбивали и вазонов тоже не прибавилось. На популярном у гостей города морском променаде клумб нет, по задумке архитекторов, его украшают декоративные хвойники и маленькие ивы, высаженные на разных участках после завершения строительства и заметно подросшие за три года.

В Силламяэ также начались долгожданные работы по обновлению карт города - карты у автобусной станции, главной карты города у лестницы на Морском бульваре и около Силламяэского центра культуры. А также обновят инфостенды у ратуши, около здания бывшего кинотеатра "Родина" и около центра культуры.