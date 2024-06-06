Мэру Кохтла-Ярве еще три недели придется работать также за вице-мэра

Должность вице-мэра Кохтла-Ярве стала вакантной в начале мая, когда Денис Шалкаускас, один из лучших бегунов на средние дистанции в Эстонии, удостоившийся на этой должности большой критики, решил покинуть свой пост, поскольку, по его словам, он не знал, когда принимал должность, что она потребует такой самоотдачи и оставит мало времени на тренировки. С мая мэр Хенри Казело в основном сам выполняет рабочие обязанности вице-мэра, но, по его словам, частично ему приходилось это делать и когда эту должность занимал Шалкаускас, у которого не было ни малейшего опыта, ни навыков для такой работы.