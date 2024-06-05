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В Алутагузеском веломарафоне приняли участие более 600 велосипедистов

Северное побережье
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На нынешнем Алутагузеском веломарафоне финишную черту стадиона Паннъярве первым пересек Маркус Паюр.
На нынешнем Алутагузеском веломарафоне финишную черту стадиона Паннъярве первым пересек Маркус Паюр. Фото: Адам ИЛЛИНГВОРТ

Более шестисот велосипедистов приняли участие в Алутагузеском веломарафоне, который в субботу, 1 июня, отметил свое десятилетие.

В связи с реорганизацией на старых сланцевых карьерах участники Алутагузеского марафона стали меньше прежнего пользоваться трассами старых карьеров, что сделало саму гонку быстрее и легче, чем в предыдущие годы.

Победитель определился по итогам финишного спурта

Лидирующая группа на основной дистанции в 47 км держалась вместе почти половину дистанции. Однако на 22-м километре группа из пяти гонщиков ушла в отрыв. В финишном спурте самым резвым оказался Маркус Паюр ("Hawaii Express"), со временем 1:47:59 опередивший на две секунды победителя двух предыдущих этапов серии кросс-кантри "Bosch" Йостена Вайдема ("Fixus") и на три секунды - Пеэтера Тарвиса ("Veloplus").

- На самом деле это была относительно легкая гонка, но на технических участках группа распалась. Я сам неважно чувствовал себя на технических участках, но для меня сегодня был идеальный марафон, так сказать, для старта сезона. На финише я был вполне уверен в себе, думал, что Йостен будет наседать, но он не смог найти хорошее место для обгона, чтобы сократить отставание, - Маркус Паюр остался доволен своим выступлением.

В женской гонке Янелле Уйбоканд и Греэте Стейнбург, которая немного отставала от лидера в первой половине гонки, хорошо стартовали, но примерно на середине дистанции у Янелле лопнула шина, и Грете обошла ее и продолжила свой путь, финишировав победительницей со временем 2:03:28. "Сегодня у меня было неважное самочувствие, немного кружилась голова, на прошлой неделе пришлось сделать небольшой перерыв из-за травмы, и это, вероятно, сказалось на результате. К счастью, дождь прибил песок, и благодаря этому скорость повысилась, потребовалось чуть больше двух часов", - сказала победительница среди женщин Греэте Стейнбург.

Самыми быстрыми в полумарафоне на 17 км стали Уку Ярв у юношей со временем 00:43:00 и Мерит Ныммисте у девушек со временем 00:49:05. Также состоялись детские заезды, в которых приняли участие 63 юных велосипедиста.

На кивиылиской горе прошли соревнования по кроссу

В воскресенье более ста гонщиков приняли участие в проходившем на кивиылиской горе этапе "Põleva Kivi XCO", который является частью кубковой серии олимпийских кроссов.

В основной гонке, где в жару участникам предстояло промчаться шесть кругов по склонам кивиылиской горы, быстрее всех был Маттиас Мыттус, за ним финишировали Райко Калдоя и Имре Оявере. Среди женщин очередную победу на этапе одержала пока непобедимая Силле Пуху. Майрит Кааръярв заняла второе место, а Марис Кааръярв - третье. 

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