В Алутагузеском веломарафоне приняли участие более 600 велосипедистов

В связи с реорганизацией на старых сланцевых карьерах участники Алутагузеского марафона стали меньше прежнего пользоваться трассами старых карьеров, что сделало саму гонку быстрее и легче, чем в предыдущие годы.

Победитель определился по итогам финишного спурта

Лидирующая группа на основной дистанции в 47 км держалась вместе почти половину дистанции. Однако на 22-м километре группа из пяти гонщиков ушла в отрыв. В финишном спурте самым резвым оказался Маркус Паюр ("Hawaii Express"), со временем 1:47:59 опередивший на две секунды победителя двух предыдущих этапов серии кросс-кантри "Bosch" Йостена Вайдема ("Fixus") и на три секунды - Пеэтера Тарвиса ("Veloplus").

- На самом деле это была относительно легкая гонка, но на технических участках группа распалась. Я сам неважно чувствовал себя на технических участках, но для меня сегодня был идеальный марафон, так сказать, для старта сезона. На финише я был вполне уверен в себе, думал, что Йостен будет наседать, но он не смог найти хорошее место для обгона, чтобы сократить отставание, - Маркус Паюр остался доволен своим выступлением.