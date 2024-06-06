Полиция разыскивает пропавшего в поселке Синимяэ 46-летнего Сергея

В воскресенье, 2 июня, в полдень в центр тревоги сообщили, что утром того же дня 46-летний мужчина вышел из попечительскго дома в поселке Синимяэ и не вернулся.

По состоянию здоровья мужчина мог растеряться и неправильно воспринимать окружающее.

У Сергея рост 165 см, худощавое телосложение. Когда он вышел из попечительскго дома, мужчина был одет в темно-красную куртку с черно-белыми полосками и светлые джинсы.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или знает его местонахождение, сообщить об этом в центр тревоги по телефону 112.