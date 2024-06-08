Где можно, а где нельзя хоронить умершего питомца?

По его словам, для домашних любимцев действует, правда, исключение, их можно хоронить на своем участке. Или на кладбище домашних животных. Но, конечно, не в лесу.

Кладбища домашних животных в ближайшие годы не появится

В сельской местности и в районе редкого заселения владелец животного находит, конечно, возможность достойно похоронить своего питомца.

Жильцам квартирных домов приходится сложнее.

- Наверное, они вывозят их в лес - в какое-нибудь красивое место, где привыкли гулять, - предполагает главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по окружающей среде Маргит Юузе. Она признает, что это, конечно, не самое подходящее место. Но, во всяком случае, в общественных местах могильных площадок люди не устраивали.

На кладбище Рауди планировкой уже давно было определено вместе с расширением место для кладбища домашних питомцев, но сейчас там просто лесная территория, и неизвестно, когда дело сдвинется вперед.

Йыхвиская волость уже десять лет планирует кладбище для домашних животных. Каждый раз, когда вновь заговаривают на эту тему, всплывают какие-то препятствия. Теперь помощник волостного старейшины Ильмар Аун сказал, что сейчас этим вопросом не занимаются: "В программе развития этот пункт, правда, есть, но пока что, так сказать, в списке молчаливого производства".

Много лет отвечавшая за благоустройство в Йыхви Лийви Мёльдер не припомнит, чтобы в городе домашних любимцев хоронили в общественном месте.