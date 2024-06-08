Умерший домашний питомец может стать причиной головной боли как для владельца животного, так и для землевладельца, если хозяин решит похоронить животное, например, на берегу в Каукси или в Куртнаском ландшафтном заповеднике, а заодно пожелает пышно обозначить место захоронения.
Где можно, а где нельзя хоронить умершего питомца?
В декабре прошлого года в Ида-Вирумаа умерла собака - прожившая чуть более восьми лет Ребека-Майлин.
Никто, кроме владельцев собаки, об этом и не узнал бы, если бы хозяева не решили похоронить ее возле общественного пляжа в Каукси, почти на самой дюне.
И затем старательно отметили место погребения.
В общественном пространстве могила неуместна
- Сначала там были только свеча и цветы, потом добавился фонарь для свечи, затем к дереву прикрутили деревянную табличку, на которой выжжены изображение собаки, ее кличка и даты рождения и смерти, - рассказал руководитель Ида-Вируской зоны посещений RMK Хейнар Юузе.
В Куртна рядом с Паннъярве с годами сформировалось целое кладбище домашних любимцев, где имеется по меньшей мере десяток отмеченных могил. Там в лес привозят также лежанки и миски этих животных, в прямом смысле слова хлам, который потом валяется здесь под открытым небом.
В Куртна места захоронений расположены хотя бы в стороне от дороги. В Каукси же у дюн гуляют люди и играют дети. Если уже имеется одна могила, то, вероятно, скоро там появится вторая, третья…
- Я понимаю, что речь идет о любимом домашнем животном, однако в общественном месте такие вещи неприемлемы, - предоставляет Юузе бывшему владельцу собаки возможность самому убрать с места захоронения могильную атрибутику. Если он не сделает это, то "мемориал" через пару недель снесут работники RMK.
Где можно захоронить и кремировать умерших домашних животных
- Кладбищ домашних животных в Эстонии четыре: в Валга, на Сааремаа, в Раквере и Пылтсамаа.
- Возможность кремировать домашнего питомца предлагают три крематория: таллиннский крематорий мелких животных в Пяэскюла, ТОО "Cremo Center" в Маарду и крематорий домашних животных ТОО "Linnutee Cremo Eesti" в Мартнаской волости в Ляэнемаа.
- Цена кремирования зависит от веса животного. Например, в ляэнемааском крематории она составляет в случае индивидуального кремирования 69-290 евро, в Маарду - 115-315 евро, в Пяэскюла - 45-277 евро. Добавляются расходы на транспортировку животного и возвращение золы. Общее кремирование везде дешевле.
Умерший домашний питомец становится биологическим отходом
В предписании Алутагузеской волости о содержании собак и кошек нет ни слова о том, где хоронить умершее домашнее животное или что вообще делать с его останками.
- Раньше у нас проблем с этим не возникало, ведь в своем саду хоронить можно, - волостной специалист по окружающей среде Мартин Миллер нашел соответствующий пункт и вовсе в предписании по обращению с отходами.
Закон о защите животных, а также самоуправленческие предписания о содержании домашних животных определяют, правда, в каких условиях животные должны жить, однако об умерших домашних любимцах в них не говорится.
С точки зрения закона умершее домашнее животное является биологическим отходом.
- Любое животное или птица после своей смерти становится отходом и для его утилизации существуют определенные правила и способы, - заведующий отделом здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олев Калда имеет в виду действующий в Вяйке-Маарья завод по обращению с животными отходами.
По его словам, для домашних любимцев действует, правда, исключение, их можно хоронить на своем участке. Или на кладбище домашних животных. Но, конечно, не в лесу.
Кладбища домашних животных в ближайшие годы не появится
В сельской местности и в районе редкого заселения владелец животного находит, конечно, возможность достойно похоронить своего питомца.
Жильцам квартирных домов приходится сложнее.
- Наверное, они вывозят их в лес - в какое-нибудь красивое место, где привыкли гулять, - предполагает главный специалист Кохтла-Ярвеского горуправления по окружающей среде Маргит Юузе. Она признает, что это, конечно, не самое подходящее место. Но, во всяком случае, в общественных местах могильных площадок люди не устраивали.
На кладбище Рауди планировкой уже давно было определено вместе с расширением место для кладбища домашних питомцев, но сейчас там просто лесная территория, и неизвестно, когда дело сдвинется вперед.
Йыхвиская волость уже десять лет планирует кладбище для домашних животных. Каждый раз, когда вновь заговаривают на эту тему, всплывают какие-то препятствия. Теперь помощник волостного старейшины Ильмар Аун сказал, что сейчас этим вопросом не занимаются: "В программе развития этот пункт, правда, есть, но пока что, так сказать, в списке молчаливого производства".
Много лет отвечавшая за благоустройство в Йыхви Лийви Мёльдер не припомнит, чтобы в городе домашних любимцев хоронили в общественном месте.
- У кого-то есть свой сад, у многих - садовый участок, где можно похоронить, кто-то наверняка хоронит также в лесу.
К кладбищу домашних животных Мёльдер относится с сомнением.
- Года два-три назад я ездила посмотреть на расположенное под Раквере кладбище домашних животных, на самом деле там мало захоронений. Умерших животных вывозят, скорее, куда-нибудь в лес. Потребуется много времени, чтобы люди привыкли думать по-другому. А на создание кладбища потребуется много денег.
Мини-кладбище под боком у Кохтла-Нымме
Тойлаская волость одно из немногих самоуправлений, где в предписании о содержании собак и кошек говорится также об умерших домашних питомцах: мертвое животное должно быть передано для обращения соответствующему предприятию, то есть в приют, либо захоронено в разрешенном для этого месте.
- Разрешенное место не определено, ведь кроме своего участка таковым служит только кладбище домашних питомцев, которого в нашей волости нет, - отметил помощник волостного старейшины Ханнес Лумисте.
О похороненных в общественном месте домашних животных он не слышал, однако видел вблизи дороги, ведущей от Кохтла-Нымме в сторону Рооду, возникшее уже довольно давно место захоронения домашних животных с несколькими отмеченными могилами. Ухоженное и с дороги не очень заметное, отметил Лумисте.
Заключенный с Кохтла-Ярвеским приютом для животных договор обязывает приют увозить также умерших домашних питомцев жителей волости, сказал специалист волостного управления по окружающей среде Владимир Тужилкин. Насколько ему известно, такой возможностью люди пользовались.
Культура содержания животных только начинает развиваться
- Захоронение в лесу - один из самых гуманных вариантов, - говорит защитник животных Хейки Валнер, имея в виду выброшенных в мусорный контейнер или реку (полу)мертвых животных и находя, что не все надо обязательно и до самого конца регулировать законами.
- Чиновники не в состоянии контролировать, как живет это животное, и еще меньше успевают контролировать, куда его денут после смерти.
Отдельный вопрос - устанавливаемые на могилах животных бросающиеся в глаза знаки: они не годятся ни для леса, ни тем более для какого-нибудь посещаемого людьми места.
- Мы тоже иногда хоронили животных в лесу, но все же тех, кого нам не удается спасти, обычно кремировали. Кремация становится все более популярной, это хороший вариант для владельцев животных.
Это все же очень личное дело, это не достояние всего народа, чтобы все могли ходить и видеть, когда умерла твоя собака.
Говоря о кремации, Хейки Валнер имеет в виду крематорий для домашних любимцев, а не завод по переработке отходов в Вяйке-Маарья.
- В Вяйке-Maарья не кремируют, а привезенных туда животных измельчают вместе с отходами скотобоен и делают из этого удобрения, - подчеркнул он.
Однако смерть - это часть жизни, и в компетенцию самоуправлений входит создание условий, чтобы люди могли достойно похоронить своих питомцев.
- Наша культура содержания животных еще в начальной фазе, - признает Валнер. - Пока нет спроса, и у самоуправлений не будет необходимости заниматься этим вопросом.