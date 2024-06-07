Во время пожара на свалке четверо спасателей получили травмы или повреждения

"Хотя на первый взгляд может показаться, что пожар на свалке - это простое испытание, на самом деле это было очень сложное и трудное мероприятие для спасателей. Как с точки зрения физической, так и психологической выносливости. Протаскивание шлангов в токсичной, вонючей и жаркой среде в течение нескольких дней подряд и промывка каждого сантиметра большой свалки в защитном снаряжении спасателей потребовали от них не только большой выносливости и физических способностей, но и мудрости и постоянной бдительности, чтобы избежать травм и переутомления. Я высоко ценю вклад всех сотрудников, партнеров и волонтеров, участвовавших в тушении свалки", - рассказал руководитель Идаского спасательного центра Янар Кярнер.

"Это было очень ресурсоемкое мероприятие для нас, и для его координации был создан штаб, - говорит Кярнер. - В задачу штаба входила отработка тактики тушения, логистика мероприятия, обеспечение спасателей необходимой водой для тушения, оборудованием, инвентарем, питьевой водой и питанием. Кроме того, привлекались партнеры и добровольцы, в сотрудничестве с партнерами отслеживалась актуальная картина события и другие спасательные мероприятия в регионе, чтобы обеспечить наличие ресурсов для реагирования на них".

Для обеспечения спасательного потенциала резервное оборудование было укомплектовано из свободных смен в Нарве и Йыхви, а в один из дней спасатели из команды Нымме были перераспределены в Раквере для дежурства. "Из-за этого пожара ни один вызов не остался в очереди или без внимания", - подчеркнул Кярнер.

На сегодняшний день гора все еще горит, как констатируют спасатели, и перемещение мусорной кучи вглубь с помощью экскаваторов привело бы к ее повторному возгоранию.

В июле спасательные службы проверят пожарную безопасность зданий на свалке. В ближайшее же время состоится встреча с представителями компании и Департамент окружающей среды, на которой будут уточнены действия предприятия по предотвращению пожаров, разрешению сложившейся ситуации и организации обращения с отходами в период приостановки их приема.

Причины пожара на свалке все еще выясняются, но первоначальное расследование показало, что мусор воспламенился в глубине кучи, то есть самовозгорелся, и можно исключить недавнюю деятельность людей и оборудования.