Завершилось голосование на выборах в Европарламент

Одним из наиболее активных регионов на этих выборах был город Таллинн, но он все же уступил городу Тарту.

Подсчет голосов начался сразу после окончания голосования в Эстонии, то есть после 20.00.

Наименьшей избирательная активность была в Ида-Вируском уезде, где проголосовали лишь 33,6% избирателей. Rus.ERR напоминает, что в 2019 году, когда общая по Эстонии явка составила 37,6%, в Ида-Вирумаа проголосовали 24,3% избирателей.

Напомним, борьбу за семь депутатских мест от Эстонии ведут 78 кандидатов. Результаты станут известны после полуночи.