ВИДЕО И ФОТОГАЛЕРЕЯ За воссоединение Вирумаа сотни детей и взрослых объединились в танце

"Самым классным было то, что во время выступления вышло солнце, и настоящий праздник прошел хотя бы без дождя. На репетициях мы все-таки промокли, мокрая обувь в сумке", - добавили женщины из группы бабушек. Программа очень понравилась танцорам из Раквере, особенно финальный танец "Ei ole üksi ükski maa", созданный и поставленный Марисом Крийсом. "Мы видели, как это понравилось и публике", - похвалили они зрителей, заполнивших трибуны стадиона.

Главный постановщик Вирумааского праздника танца Марью Аул исполнила на стадионе первый и два последних танца, а остальную часть праздника наблюдала из туннеля. "Все это время, пока я смотрела концерт, я плакала. Эмоции очень сильные, и напряжение спало невероятно", - призналась она сразу после праздника.

Легендарный руководитель танцев из Ляэне-Вирумаа Майе Орав сказала в приветственной речи в начале праздника, что регион Вирумаа сегодня разделен на две части - восток и запад. Она считает, что Вирумаа следует снова объединить, тогда и Эстония станет более единой, потому что именно отсюда происходит дух Эстонии.

"Вирумаасец - умный, трудолюбивый и вообще деятельный человек. Особенно выделяются эстонцы восточной части Вирумаа, которые смогли сохранить обычаи, язык и культуру наших предков. Будущее Вирумаа должно быть восстановлено в едином целостном уезде, в общем доме всех вирумаасцев", - уверена Майе Орав.

Пока Вирумаа административно не станет единым уездом, танцоры могут объединить его в танце. В программе танцевального фестиваля было несколько танцев с названием "Вирумаа", например, "Virulase valss", созданный и поставленный Пилле Пярси, или "Viru memmed", поставленный Марью Аул. Вся программа праздника была составлена таким образом, чтобы авторы танцев или музыкальных произведений были связаны с Вирумаа.

Всего в празднике участвовали 89 групп и 1203 танцора: 40 групп из Ляэне-Вирумаа, 48 - из Ида-Вирумаа, еще одна приехала из Харьюмаа. Праздник длился почти два часа.

Несмотря на дожди, газон стадиона остался в хорошем состоянии.