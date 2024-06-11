Новый закон может привести к исчезновению из кинотеатров фильмов с русским дубляжом

Во вторник Министерство образования представило намерение о внесении поправок в закон о языке. Глава ведомства Кристина Каллас сказала, что в Эстонии увеличилась доля населения иностранного происхождения, передает rus.err.

В связи с этим министерство разработало поправки к закону о языке, одна из которых касается перевода фильмов в кинотеатрах.

"Очень много недовольства вызвало то, что у нас фильмы дублируются на русский язык без субтитров на эстонском, то есть сеансы проходят полностью на русском языке", – пояснила Каллас, отметив, что намерение о внесении поправок в закон о языке предусматривает запрет на дублированные сеансы.

В то же время Каллас подчеркнула, что запрет на дубляж фильмов на русском языке распространяется только на кинопрокат, и исключением являются детские и семейные фильмы, которые и впредь можно будет показывать с закадровым переводом на русский язык.

"Дублированные на русский язык фильмы – это удобный вариант, когда не нужно погружаться в иную языковую среду, – сказала министр образования. – Мы пытаемся силой заставить людей окунуться в иностранную среду, чтобы они не ограничивались только русскоязычной средой".