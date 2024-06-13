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Аэт Кийсла установила рекорд Ида-Вирумаа в 24-часовом забеге

Эрик Гамзеев
, журналист
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Победители нынешнего Кохтла-Ныммеского ультразабега Аэт Кийсла и Сцилард Фодор на беговом круге в воскресенье утром. К тому моменту забег продолжался уже более 21,5 часа и до финиша оставалось бегать еще два с половиной часа.
Победители нынешнего Кохтла-Ныммеского ультразабега Аэт Кийсла и Сцилард Фодор на беговом круге в воскресенье утром. К тому моменту забег продолжался уже более 21,5 часа и до финиша оставалось бегать еще два с половиной часа. Фото: Айвар ОЯ / "Gurmeejooksud"

Инициатор ультразабегов в Ида-Вирумаа, преподаватель Нарвского колледжа Аэт Кийсла установила на проходившем в выходные на стадионе в Кохтла-Нымме 24-часовом забеге рекорд среди женщин в этом виде в Ида-Вирумаа, преодолев за сутки 164,506 километра.

Свой прежний результат Кийсла улучшила почти на десять километров. Бывшая обладательница рекорда Эстонии Райли Рюйтель, после перерыва в пару лет вновь соревновавшаяся в этом экстремальном виде, стала второй, преодолев на этот раз 132,2 километра.

Для Кийсла это было короткое соревнование, ведь на берегу озера Балатон в Венгрии она неоднократно участвовала также в шестидневных соревнованиях по бегу.

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