Инициатор ультразабегов в Ида-Вирумаа, преподаватель Нарвского колледжа Аэт Кийсла установила на проходившем в выходные на стадионе в Кохтла-Нымме 24-часовом забеге рекорд среди женщин в этом виде в Ида-Вирумаа, преодолев за сутки 164,506 километра.
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Аэт Кийсла установила рекорд Ида-Вирумаа в 24-часовом забеге
Свой прежний результат Кийсла улучшила почти на десять километров. Бывшая обладательница рекорда Эстонии Райли Рюйтель, после перерыва в пару лет вновь соревновавшаяся в этом экстремальном виде, стала второй, преодолев на этот раз 132,2 километра.