Аэт Кийсла установила рекорд Ида-Вирумаа в 24-часовом забеге

Победители нынешнего Кохтла-Ныммеского ультразабега Аэт Кийсла и Сцилард Фодор на беговом круге в воскресенье утром. К тому моменту забег продолжался уже более 21,5 часа и до финиша оставалось бегать еще два с половиной часа.

Фото: Айвар ОЯ / "Gurmeejooksud"