Если на проходивших чуть более года назад выборах в Рийгикогу самой популярной партией в Нарва-Йыэсуу была "Eesti 200", то нынче на выборах в Европарламент у этой партии в том же самоуправлении остался всего один избиратель.
Для подписчиков
Из Нарва-Йыэсуу за год испарились сторонники "Eesti 200"
Да и этот один-единственный голос получил не член партии "Eesti 200", а согласившийся баллотироваться для поддержки ее списка бывший европарламентарий беспартийный Индрек Таранд, в 1993 году являвшийся специальным представителем правительства в Нарве.