Чт, 13.06.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Из Нарва-Йыэсуу за год испарились сторонники "Eesti 200"

Эрик Гамзеев
Copy
На выборах в Рийгикогу в 2023 году партия "Eesti 200" одержала в Нарва-Йыэсуу победу, собрав около 30 процентов голосов, большую часть которых принес ей мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. На недавно проходивших выборах в Европарламент Максим Ильин не баллотировался, и урожаем "Eesti 200" в Нарва-Йыэсуу стал всего лишь один голос.
На выборах в Рийгикогу в 2023 году партия "Eesti 200" одержала в Нарва-Йыэсуу победу, собрав около 30 процентов голосов, большую часть которых принес ей мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. На недавно проходивших выборах в Европарламент Максим Ильин не баллотировался, и урожаем "Eesti 200" в Нарва-Йыэсуу стал всего лишь один голос. Фото: Ilja Smirnov

Если на проходивших чуть более года назад выборах в Рийгикогу самой популярной партией в Нарва-Йыэсуу была "Eesti 200", то нынче на выборах в Европарламент у этой партии в том же самоуправлении остался всего один избиратель.

Да и этот один-единственный голос получил не член партии "Eesti 200", а согласившийся баллотироваться для поддержки ее списка бывший европарламентарий беспартийный Индрек Таранд, в 1993 году являвшийся специальным представителем правительства в Нарве.

Партия потеряла всяческий интерес

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Северное побережье
Наверх