Из Нарва-Йыэсуу за год испарились сторонники "Eesti 200"

На выборах в Рийгикогу в 2023 году партия "Eesti 200" одержала в Нарва-Йыэсуу победу, собрав около 30 процентов голосов, большую часть которых принес ей мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. На недавно проходивших выборах в Европарламент Максим Ильин не баллотировался, и урожаем "Eesti 200" в Нарва-Йыэсуу стал всего лишь один голос.

Если на проходивших чуть более года назад выборах в Рийгикогу самой популярной партией в Нарва-Йыэсуу была "Eesti 200", то нынче на выборах в Европарламент у этой партии в том же самоуправлении остался всего один избиратель.