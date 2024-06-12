Сотни юных легкоатлетов заполнят Йыхвиский стадион

Нынешний год станет первым, когда финал проводимой вот уже 53 года самой известной и популярной серии соревнований юных эстонских легкоатлетов "TV 10 olümpiastarti" пройдет в Йыхви. На стадионе, носящем имя эстонского героя спорта Хейно Липпа, определятся лучшие многоборцы и школьные команды.

В финале соревнования по многоборью участвуют 180 юных спортсменов из 53 школ. В финале серии выступает также команда Йыхвиской Кесклиннаской школы. Соревнования начнутся в четверг в 11 часов, а в пятницу примерно в пять вечера состоится церемония награждения. Награждать многоборцев приедет выросшая в Йыхви и тоже участвовавшая в серии "TV 10 olümpiastarti" лучшая ныне семиборка Эстонии Пиппи Лотта Энок, завоевавшая в классе юниоров медали как чемпионата мира, так и чемпионата Европы.

Многолетняя ведущая передачи "TV 10 olümpiastarti", ответственный редактор спортивных передач ERR Ану Сяэритс отметила, что наряду с новоиспеченным чемпионом Европы по десятиборью Йоханнесом Эрмом и Пиппи Лоттой Энок в этой серии соревнований разгон на своем спортивном пути брали также некоторые другие медалисты международных титульных соревнований по легкой атлетике, такие как Майсел Уйбо, Янек Ыйглане, Ристо Лиллеметс, Микк Пахапилл, Ксения Балта, а также некоторые эстонские спортивные знаменитости в других видах спорта, такие как футболист Карол Метс, гонщик Мартин Ярвеоя, баскетболист Сийм-Сандер Вене, велосипедист Танель Кангерт и многие другие.

Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

В олимпийский день можно будет под руководством серебряных призеров ЧМ сыграть в керлинг, а также послушать Геттер Яани.

В четверг во второй половине дня в Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа и в его окрестностях наряду с финалом "TV 10 olümpiastarti" состоится олимпийский день.

В начинающейся в 16 часов программе желающие любого возраста могут попробовать себя в разных видах спорта, а также послушать концерт Геттер Яани.

По сообщению Эстонского олимпийского комитета, участник олимпийского дня не должен быть спортсменом до мозга костей, ведь принцип олимпийского дня состоит в том, чтобы ознакомить людей с разными видами спорта и заставить их подвигаться. Например, тут можно будет поучиться кататься на роликах, ознакомиться с основными приемами тхэквондо, поиграть в баскетбол, гандбол, бадминтон, а также во многое другое! В зоне фехтования все получат возможность почувствовать себя олимпийскими чемпионами, фехтуя друг с другом. Заодно можно будет протестировать свою точность уколов и скорость реакции на электронной мишени.

Самые младшие члены семьи, дети до семи лет, выйдут в 18 часов на трассу малышового забега, каждый участник которого получит специальную медаль. В открытом для детей легкоатлетическом секторе можно будет прыгать в длину без разбега и прыгнуть с шестом, бегать с препятствиями и бросать мяч. Специально расскажут также о паралимпийском спорте - каждый сможет ощутить, как удается заниматься спортом, если нет возможности бегать или прыгать, как здоровый человек. Можно будет попробовать сыграть в керлинг в инвалидной коляске и в парабадминтон, в теннис в инвалидной коляске, а также узнать, что такое ручной велосипед, бочча и параолимпийская легкая атлетика.

Хотя на улице не будет минусовой температуры, можно будет поближе ознакомиться также с зимними видами спорта. А именно: взять в руки щетку и двигать в зоне керлинга камни, как в олимпийском холле! Причем делать это под руководством новоиспеченных серебряных призеров чемпионата мира по керлингу Марие Калдвеэ и Харри Лилля.

В совместном секторе Эстонского олимпийского комитета и Эстонского музея спорта и Олимпийских игр можно будет посмотреть олимпийские медали эстонских спортсменов, олимпийские талисманы и олимпийские факелы, а также смастерить для себя олимпийские сувениры.