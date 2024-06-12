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Конгресс EKRE соберется в воскресенье в Йыхви

Северное побережье
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Мартин Хельме.
Мартин Хельме. Фото: Madis Veltman

В это воскресенье, 16 июня, в концертном зале Йыхви (Парги, 40) пройдет съезд Эстонской консервативной народной партии (EKRE), на котором будет избрано новое руководство партии.

Конгресс является высшим органом EKRE, который созывается один раз в год. Конгресс избирает председателя и трех заместителей председателя, одиннадцать членов правления партии, пятнадцать членов совета и суд чести.

Нынешний руководитель Мартин Хельме баллотируется на пост председателя партии, других кандидатов нет.

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Йыхви
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