Отмечающие изумрудную свадьбу Гале и Алексей Поповы неразлучны как в повседневной жизни, так и на танцевальной площадке

Гале и Алексей Поповы вошли в зал Таммикуского народного дома под свадебный марш Мендельсона, который должен был напомнить им о прекрасных мгновениях 55-летней давности.

Гале и Алексей Поповы ходят вместе, как чулок и сапог - так описывают известную в Йыхви неразлучную пару люди, знающие их. "Действительно, когда изредка прохожусь по городу один, то сразу спрашивают: где твоя подружка?" - шутит Алексей.