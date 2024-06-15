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Отмечающие изумрудную свадьбу Гале и Алексей Поповы неразлучны как в повседневной жизни, так и на танцевальной площадке

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Гале и Алексей Поповы вошли в зал Таммикуского народного дома под свадебный марш Мендельсона, который должен был напомнить им о прекрасных мгновениях 55-летней давности.
Гале и Алексей Поповы вошли в зал Таммикуского народного дома под свадебный марш Мендельсона, который должен был напомнить им о прекрасных мгновениях 55-летней давности. Фото: Matti Kamara (Pohjarannik)

Гале и Алексей Поповы ходят вместе, как чулок и сапог - так описывают известную в Йыхви неразлучную пару люди, знающие их. "Действительно, когда изредка прохожусь по городу один, то сразу спрашивают: где твоя подружка?" - шутит Алексей.

- В основном мы проводим время вместе: гуляем, ходим в магазин, ездим в Лохусуу, где у нас деревенский дом, - перечисляет Алексей.

Супруги разделяют также увлечения: обоим нравится гулять по лесу и собирать грибы, возиться в саду и танцевать. На приеме в честь золотых пар Поповы тоже стали первыми, кто вышел на танцпол.

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