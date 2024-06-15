Гале и Алексей Поповы ходят вместе, как чулок и сапог - так описывают известную в Йыхви неразлучную пару люди, знающие их. "Действительно, когда изредка прохожусь по городу один, то сразу спрашивают: где твоя подружка?" - шутит Алексей.
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Отмечающие изумрудную свадьбу Гале и Алексей Поповы неразлучны как в повседневной жизни, так и на танцевальной площадке
- В основном мы проводим время вместе: гуляем, ходим в магазин, ездим в Лохусуу, где у нас деревенский дом, - перечисляет Алексей.