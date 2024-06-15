Яна Тоом снова едет в Брюссель

Кылварт заявил, что решил отказаться от работы в Брюсселе. Он отметил, что чувствует себя обязанным возглавлять партию из Эстонии.

"На мой взгляд, это было бы предательством [партии], - объяснил Кылварт свое решение. - Доверие, которое нам оказали избиратели, - это тоже долг и ответственность".

Он добавил, что это был нелегкий выбор, поскольку должность депутата Европарламента высокая, и зарплата приличная. "Но сегодня это не может быть приоритетом", - отметил он.

"Я остаюсь. Остаюсь с чувством благодарности к моим избирателям. В то же время я с тяжелым сердцем отказываюсь от мандата в Европарламент. Вы дали мне смелость и уверенность, что Центристская партия идет правильным курсом, который вы поддерживаете даже в тяжелые для нас времена. Наш избиратель оказался честнее, чем многие наши бывшие соратники", - сказал Кылварт.

"Я остаюсь в Эстонии, потому что здесь происходит главная борьба за интересы наших избирателей. И в этой борьбе у Центристской партии есть надежда, сила и миссия. Я не хочу уходить, когда страна в кризисе. Нам нужны правильные решения, в том числе и на уровне ЕС. Но я хочу бороться за наше с вами лучшее будущее здесь, рядом с вами, - подчеркнул он. - Я остаюсь, чтобы поддерживать нашу веру и энергию. Да, мы в оппозиции. Но успехи наших конкурентов призрачны, они погрязли во внутренних проблемах и не могут реально управлять ни Таллинном, ни страной".

"Мы боремся за народ Эстонии, и в качестве председателя партии я обязан возглавить эту борьбу. Наш результат на выборах был хорош: несмотря на проблемы, мы не потеряли поддержку избирателей. Это доверие нужно оправдать, - сказал Кылварт. - Борьба за ваши интересы продолжится и здесь, и в Брюсселе".