Субботним вечером рядом с торговым центром "Fama" в Нарве пострадал мужчина на электросамокате, на которого наехал пока неустановленный автомобиль.
В Нарве машина сбила человека на электросамокате и скрылась
Как сообщила полиция, 15 июня в 20.00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на нарвской улице Фама. Там 37-летний мужчина, управлявший электросамокатом, при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода был сбит автомобилем.
По сообщению полиции, автомобиль скрылся с места происшествия, а пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу.