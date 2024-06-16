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В Нарве машина сбила человека на электросамокате и скрылась

Северное побережье
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Электросамокат. Иллюстративное фото.
Электросамокат. Иллюстративное фото. Фото: Margus Ansu

Субботним вечером рядом с торговым центром "Fama" в Нарве пострадал мужчина на электросамокате, на которого наехал пока неустановленный автомобиль.

Как сообщила полиция, 15 июня в 20.00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на нарвской улице Фама. Там 37-летний мужчина, управлявший электросамокатом, при пересечении нерегулируемого пешеходного перехода был сбит автомобилем.

По сообщению полиции, автомобиль скрылся с места происшествия, а пострадавший самостоятельно обратился за медицинской помощью в больницу.

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